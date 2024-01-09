日本地震｜一家11口10人遭活埋亡 僅剩父親獨活：我要堅強活下去

日本石川縣能登半島元旦日發生7.6級地震，死亡人數上升至202人，仍有102人失蹤。當地傳媒報道，石川縣穴水町一家11口中有10人遭活埋身亡，留下事發當時因工作在外逃過一劫的52歲父親寺本直之，他一度悲慟表示「如果自己也跟家人一起死掉就好了」，但及後稱「要為了他們繼續活下去」。 寺本直之的53歲太太弘美，其家鄉位於石川縣的穴水町。他們一家人每年新年都會回鄉與親人團聚，今年由於寺本直之因工作而較遲出發，妻子與3名兒子及1名女兒先行一步，未料一場地震導致父親與家人天人永隔。

因工作較遲出發赴岳父家團年 寺本直之表示，他的岳父家是倒塌的民宅之一，岳父母、妻子、4名子女、小舅子1家3口全遭到活埋。寺本直之本來一度猜測家人只是暫時離家避難。但隨著時間流逝依然聯絡不上，他才逐漸感不安，詢問警方與町公所後方得知岳父家遇上土石坍塌。 寺本直到上周五(5日)早上才能從金澤市前往岳父家。抵達現場後發現房屋翻倒、屋瓦幾乎全數崩落。儘管他試圖保持樂觀等待，惟至上周六（6日）陸續得知79歲岳父上野賀弘、76歲岳母春美及21歲次子駿希已死亡，後者遺體損傷嚴重只能靠衣服認屍。