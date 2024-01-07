日本地震｜傳匪徒聯群結隊闖避難所搶劫 電鋸破壞自動販賣機劫錢

日本石川縣能登半島元旦7.6級強烈地震，災情慘重，大量房屋損毀，災民在嚴寒下無家可歸，情況堪慮。正當各界全力投入救災，居民耐心等候援助之際，卻傳出災區有人「趁火打劫」。

避難所可自由進出

傳媒報道，當局提供357個避難所，收容逾3.1萬災民。其中，穴水町一處由穴水高中校舍改建的避難所，地震後約100多人前往避難，因校內多處設施損毀，民眾可自由進出。

事發於地震發生當晚約8時，一輛掛著石川縣金澤市車牌的汽車突然駛進學校，接著4、5名年約40至50歲的男女便闖入。目擊者指，這些人向災民聲稱「情況緊急」，其中一名女子即指揮男同黨用電鋸破壞校內的自動販賣機，並盜取裡面的飲品和現金。