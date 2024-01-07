日本地震｜傳匪徒聯群結隊闖避難所搶劫 電鋸破壞自動販賣機劫錢

日本石川縣能登半島元旦7.6級強烈地震，災情慘重，大量房屋損毀，災民在嚴寒下無家可歸，情況堪慮。正當各界全力投入救災，居民耐心等候援助之際，卻傳出災區有人「趁火打劫」。
避難所可自由進出
傳媒報道，當局提供357個避難所，收容逾3.1萬災民。其中，穴水町一處由穴水高中校舍改建的避難所，地震後約100多人前往避難，因校內多處設施損毀，民眾可自由進出。
事發於地震發生當晚約8時，一輛掛著石川縣金澤市車牌的汽車突然駛進學校，接著4、5名年約40至50歲的男女便闖入。目擊者指，這些人向災民聲稱「情況緊急」，其中一名女子即指揮男同黨用電鋸破壞校內的自動販賣機，並盜取裡面的飲品和現金。
石川縣地震最新災情：
網民震怒
目擊者指，當時刺耳的電鋸聲響徹學校，避難所的居民很慌亂，不敢制止這樣公然的搶劫行為。對此，穴水高中校長島崎康一怒言，「災民因此感到不安，這是無法容忍的」。
有網民事後在社交平台「X」貼出避難所自動販賣機遭破壞的照片，留言稱「40至50歲集團破壞自動販賣機並盜取金錢」，目擊者稱「避難所陷入恐慌」。發文者忍不住反問：「你們為何要做這樣愚蠢的事？不敢相信，世上真的有這種人存在？」
石川縣警方則指，如此趁亂搶劫並非單一事件，警方已展開調查。
石川・穴水の避難所、４０～５０代の集団が自販機破壊し金銭盗む…目撃者「避難所がパニックに」— diep(ジエップ) (@Diep0105) January 5, 2024
やはり、こんなバカな行動をするの?
信じられない。そんな人がいるの？ pic.twitter.com/PqAulHpkGz