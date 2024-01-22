日本地震｜再增多一名死者　部份地區或缺水至4月

日本能登半島在元旦日的地震，今日（22日）再公布多一名的死者，令死亡人數增至233人。而日本當地表示，至今仍有約5萬戶缺水，部份的地區更可能要到3月底甚至4月才能恢復食水供應。

石川縣政府在今日下午公布,，在能登町證實再多1人在地震中死亡，死亡人數升至233人。氣象廳在下午表示，雖然現時的地震次數減少，不過能登半島仍然是地震活躍的地區，預計在未來一個星期，仍有發生5級強度以上的地震。而至今日中午為止，當地的地震次數達1,487次。