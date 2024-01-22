日本地震｜再增多一名死者　部份地區或缺水至4月

日本能登半島在元旦日的地震，今日（22日）再公布多一名的死者，令死亡人數增至233人。而日本當地表示，至今仍有約5萬戶缺水，部份的地區更可能要到3月底甚至4月才能恢復食水供應。
石川縣政府在今日下午公布,，在能登町證實再多1人在地震中死亡，死亡人數升至233人。氣象廳在下午表示，雖然現時的地震次數減少，不過能登半島仍然是地震活躍的地區，預計在未來一個星期，仍有發生5級強度以上的地震。而至今日中午為止，當地的地震次數達1,487次。
石川縣在周日（21日）就表示，重災區的輪島市內，4個市及町預計可以在3月底前恢復供水。至於珠洲市及七尾市的部份地區，可能要到4月以後才能恢復。而截至周日為止，縣內約有4.9萬戶仍然斷水。日本媒體指，2016年的熊本地震時，當地有42萬戶停水，但僅僅1個月內就恢復食水供應。
能登鐵路大部份恢復無期
另外當地的鐵路已陸續恢復。其中主要的JR七尾線，羽咋至七尾的24.7公里路段在今日恢復行車。讓金澤至七尾的上班及上學路線得以回復通車。而JR西日本預計，連接七尾至和倉溫泉以及能登鐵道的其中一節，和倉溫泉至能登中島的11.2公里，目標是在2月中重開。不過餘下通往穴水的16.8公里鐵路，因為受到嚴重破壞，目前恢復無期。
日本政府在今個星期將會討論有關地震地區的生活及恢復營業的方案，並準備提供有關的觀光支援活動。