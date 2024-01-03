日本地震｜勾起14歲狗狗311創傷　躲主人懷中狂抖震(有片)

遭逢災難或嚴重事故後，部分人或會在內心留下的創傷，毛孩亦不例外。日本石川縣周一發生的7.6級地震，日本一名網民上載影片指，家中一隻曾經14歲的狗狗，曾經歷過2011年的311大地震，這次的地震和警報又讓牠想起過往創傷，影片中狗狗在主人懷裡不斷發抖，神情充滿恐懼，令不少網民十分心疼。

日本攝影指導早坂伸在社交平台X上載其愛犬在地震當日的影片，顯示狗狗在主人懷裡，兩耳下垂，雙手僵直，且全身不住顫抖，兩眼圓瞪，神情更充滿著恐懼。主人心疼表示，家裡的狗狗已經14歲了，因曾經歷過2011年日本東北311大地震，對於地震和緊急警報等有創傷。