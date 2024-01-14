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國際
2024-01-14 18:21:57

日本地震｜地震兩周後 岸田文雄首度進災區視察 勉勵災民堅強面對逆境

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岸田文雄聽珠洲避難所災民講述情況。(美聯社)

岸田文雄聽珠洲避難所災民講述情況。(美聯社)

日本石川縣能登半島元旦7.6級地震，截至周日(14)下午，死亡人數增至221人，1,015人受傷，24人失蹤，避難者19,014人，490人仍處於孤立狀態。首相岸田文雄於地震發生後兩周，周日首度視察災區，到避難所探望災民，並向搜救人員打氣、致謝。連日來災區持續寒冷，料周日晚天氣再度轉壞，災民更加難熬。

日本放送協會(NHK)報道，地震災區持續寒冷，其中石川縣輪島市三井區截至周日清晨6時的最低溫為攝氏零下4.9度，七尾市及珠洲市零下3.4度。氣象廳指，儘管災區白天天氣暫時好轉，但氣溫不會回升，預測晚上至周二(16)災區將受到冬季氣壓進一步增強影響而再降雪。

料災區天氣惡劣

預測至周一(15)上午的24小時降雪量，新潟縣約20厘米、北陸約15厘米；到周二(16)上午的24小時降雪量，新潟縣約60厘米到80厘米、北陸30厘米到50厘米。

預料災區從周日晚到周二會降雨或降雪，且風勢強烈，除了暴風雪及積雪可能對交通造成影響，還需防範山泥傾瀉等災害。

岸田文雄對搜救人員發表講話。(美聯社) 岸田文雄對搜救人員發表講話。(美聯社) 岸田文雄慰問災民。(美聯社) 岸田文雄聽取輪島市長(前左)講解避難所情況。(美聯社) 岸田文雄與輪島市長(中左)及避難所工作人員交換意見。(美聯社) 岸田文雄聽取自衛隊員匯報搜救情況。(美聯社) 岸田文雄視察避難所烹食地方並與工作人員交流。(美聯社) 岸田文雄慰問輪島市避難所災民。(美聯社) 岸田文雄與珠洲市長會面。(美聯社)

岸田文雄聽取「二次避難」意見

岸田文雄在地震後首度赴災區視察，前往石川縣輪島市一處避難所探望災民，對他們表示：「雖然嚴峻情況持續，但會確實傾聽大家心聲，持續全力以赴，也請大家堅強面對。」岸田說，會努力讓災民抱持希望，迎向未來。

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岸田跟避難所工作人員交換意見，並聽取對於轉移災民到臨時住宅的「二次避難」等安排的看法。他並視察避難所用來烹食的車輛並聽取講解。

探訪避難所前，岸田先到航空自衛隊輪島基地為自衛隊、警察及消防等救災人員打氣，並對他們在嚴峻環境下持續搜救，表達敬意及謝意。

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