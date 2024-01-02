日本地震｜地震前2天鳥群空中亂飛 網民疑惑：地震前先兆？(有片)

日本石川縣能登半島元旦發生7.6級強烈地震，有民眾在社交平台「X」上傳影片，指地震發生前兩天，不同地方有大量烏鴉等鳥類在天空盤旋，似是地震先兆。帖文隨即引發熱議。
有網民在不同地方拍下影片，指地震發生前兩天，即2023年12月30日有大群鳥類在空中盤旋，畫面就像希治閣驚慄電影《鳥》(The Birds)那樣。另有片段可見，天色昏暗，鳥群在空中亂飛。不同發文者留言，都懷疑是「地震前先兆」，有人直指「動物發出聲音是地震的跡象」。
有網民在地震發生前約8分鐘上傳影片，指「長野站附近有大群烏鴉出現，這可能是地震徵兆，要注意安全！」影片可見，有烏鴉在空中飛行，另有大群烏鴉在屋頂停留。結果7.6級地震就在4時10分於石川縣發生。
為何可能是地震前先兆？
據悉，地震會影響地球電磁場，動物可能感應到變動，因而出現異常行為，這一般被視為地震前徵兆，但目前未有具體科學數據證明。
マジ地震の前兆だったんや— 仮想通貨ニュース 📈 (@LunWaifu089089) January 1, 2024
生き物が騒がしいのは地震の予兆ってほんまなんや#輪島の火災 #TBSの記者 #人工地震 pic.twitter.com/ieSsfqRg4K
これが地震の前兆、、、？— torqjou (@TigerM274320) January 1, 2024
#地震 #能登半島地震 #津波
#前兆 pic.twitter.com/SLRdbCzjR0
長野駅周辺カラスが大量発生しています。地震の前兆かもしれないのでくれぐれもお気をつけてください！ #地震 #津波 pic.twitter.com/jIYRbi3izh— 統領 (@0701janeyeonwoo) January 1, 2024