日本地震｜石川縣死亡人數增至30人　新潟核電廠燃料池水溢出（不斷更新）

【13:00更新】石川縣政府公布，能登半島的死亡人數增加至30人。而日本首相岸田文雄周四（4日）到伊勢神宮的新年參拜會延期，原定的新年記者會就改在首相官邸進行。

日本石川縣能登半島近岸元旦日發生7.6級強烈地震。日本傳媒報道，地震造成石川、新潟、福井、富山和岐阜5個縣出現災情，石川、新潟、富山、福井及歧阜等縣亦有數十人受傷，至今已知增至13人死亡。位於新潟縣柏崎市柏崎刈羽核電廠燃料池內水因地震溢出。公司已確認建築物外沒有泄漏或損壞。