日本地震｜增至168人罹難323人失蹤 降雪打亂遷移災民計劃 破爛房屋存倒塌風險(更新)

【15：53更新】 日本放送協會(NHK)報道，截至周一下午，石川縣地震死亡人數增至168人，至少565人受傷，323人失蹤。

日本石川縣能登半島元旦7.6級地震，截至周一(8日)上午，死亡人數增至161人，另至少565人受傷。受寒流影響，以石川縣為主的北陸地區、新潟縣等地，局部地區持續降雪。截至上午11時，災區珠洲市、七尾市等地積雪12厘米、輪島市9厘米。天氣嚴寒，七尾市上午最低氣溫錄得攝氏零下2.4度、珠洲市零下0.2度、輪島市零下0.1度。

災區危機處處

儘管大雪高峰已過，能登半島等北陸地區的冷空氣分布預計將逐漸趨緩，氣象廳仍呼籲民眾注意降雪對交通的影響，以及電線、樹木上的積雪和路面結冰情況，尤其在地震中受損的建築物可能因積雪過重而有倒塌風險。