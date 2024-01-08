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國際
2024-01-08 15:57:41

日本地震｜增至168人罹難323人失蹤 降雪打亂遷移災民計劃 破爛房屋存倒塌風險(更新)

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珠洲市災區周一有厚厚積雪。(美聯社)

珠洲市災區周一有厚厚積雪。(美聯社)

【15：53更新】 日本放送協會(NHK)報道，截至周一下午，石川縣地震死亡人數增至168人，至少565人受傷，323人失蹤。

日本石川縣能登半島元旦7.6級地震，截至周一(8)上午，死亡人數增至161人，另至少565人受傷。受寒流影響，以石川縣為主的北陸地區、新潟縣等地，局部地區持續降雪。截至上午11時，災區珠洲市、七尾市等地積雪12厘米、輪島市9厘米。天氣嚴寒，七尾市上午最低氣溫錄得攝氏零下2.4度、珠洲市零下0.2度、輪島市零下0.1度。

災區危機處處

儘管大雪高峰已過，能登半島等北陸地區的冷空氣分布預計將逐漸趨緩，氣象廳仍呼籲民眾注意降雪對交通的影響，以及電線、樹木上的積雪和路面結冰情況，尤其在地震中受損的建築物可能因積雪過重而有倒塌風險。

石川縣政府原定周一將部分災民轉移至縣外旅館等地，但因降雪致路況不佳，決定延後部分避難計劃。輪島市原本計劃經陸路將3名殘障者送到金澤市避難，也因災區持續降雪而押後。

石川縣穴水町災區積雪。(美聯社) 輪島市災區周一降雪，消防員繼續在廢墟中搜索。(美聯社) 珠洲市災區周一有厚厚積雪。(美聯社) 石川縣穴水町災區積雪。(美聯社) 石川縣有道路因山泥傾瀉中斷。(美聯社) 輪島市一處地區因地震導致山泥傾瀉，圖為事發前後的對比。(美聯社) 災區房屋受損，至周日仍未能清理。(美聯社) 輪島市山泥傾瀉令道路中斷，至今仍未清理。(美聯社) 石川縣穴水町災民入住避難所。(美聯社) 石川縣穴水町避難所的災民做伸展運動。(美聯社) 輪島市災區周日降雪。(美聯社)

料災區持續降雨

氣象廳預測，能登半島等地周二至周三可能降雨，籲民眾注意山泥傾瀉、雪崩等狀況。而災區的低溫料持續，民眾須特別注意失溫症。

此外，石川縣政府表示，已確認縣內至少1,401幢建築物損毀或倒塌。輪島市、珠洲市、河北市、內灘町及能登町等地有許多民宅受災，目前仍無法掌握全部災情。

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