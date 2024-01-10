日本地震｜增至206人死亡　部份地區電訊服務恢復（不斷更新）

日本石川縣能登半島的地震進入第10日，石川縣今日（10日）下午2時公布最新的死亡人數達206人，而失蹤者人數跌至52人。而與震災相關的死亡數字增至8人。據媒體報道，當局在被火焚燒的輪島市災場內，發現人骨。而石川縣的核電廠志賀核電廠確定曾遇上3米高的海嘯，但對核電廠沒有影響。

日本石川縣今日早上公布，在能登町再添1名死者，而下午2時再多3名死者，令當地的死亡人數增至206人。而失蹤者數字雖然大幅回落，但當地仍有52人失蹤。而當局繼續派出超過200名警員在發生大火的輪島市朝市通進行搜索，該處約有200楝建築在地震引發的火警後被焚毀，報道指在現場仍聞到燒焦的氣味，縣政府就表示，在殘骸之中發現一些疑為人骨的東西，需要進行檢驗是否人體遺骸。該處本來有包括朝市協會連同會長在內的190人，當中只有約50人確認安全。

日本多間電訊商表示，石川縣的部份地區電訊服務開始陸續回復。當中包括KDDI及Softbank表示，石川縣的能登町通訊服務已回復。而Docomo及KDDI上星期曾安排船隻的接收站以及星鏈的衞星通訊器材，為受災地提供免費的通訊服務。