日本地震｜增至206人死亡　部份地區電訊服務恢復（不斷更新）

日本石川縣能登半島的地震進入第10日，石川縣今日（10日）下午2時公布最新的死亡人數達206人，而失蹤者人數跌至52人。而與震災相關的死亡數字增至8人。據媒體報道，當局在被火焚燒的輪島市災場內，發現人骨。而石川縣的核電廠志賀核電廠確定曾遇上3米高的海嘯，但對核電廠沒有影響。
日本石川縣今日早上公布，在能登町再添1名死者，而下午2時再多3名死者，令當地的死亡人數增至206人。而失蹤者數字雖然大幅回落，但當地仍有52人失蹤。而當局繼續派出超過200名警員在發生大火的輪島市朝市通進行搜索，該處約有200楝建築在地震引發的火警後被焚毀，報道指在現場仍聞到燒焦的氣味，縣政府就表示，在殘骸之中發現一些疑為人骨的東西，需要進行檢驗是否人體遺骸。該處本來有包括朝市協會連同會長在內的190人，當中只有約50人確認安全。
日本多間電訊商表示，石川縣的部份地區電訊服務開始陸續回復。當中包括KDDI及Softbank表示，石川縣的能登町通訊服務已回復。而Docomo及KDDI上星期曾安排船隻的接收站以及星鏈的衞星通訊器材，為受災地提供免費的通訊服務。
災區明早或跌至零度以下
當地的天氣報告指，能登地區的雨雪天氣雖然停止，但仍受到之前的降水影響，土地的仍會比較鬆散，故今晚仍需要小心山泥傾瀉。而雖然明日（11日）的天氣會好轉，但是能登地區明早有可能會跌至零度以下，故提醒當地災民要做好防寒準備。不過當地預計在周五（12日）可能將會出現警報級別的大雨，周末可能會再下雪。而下星期一及二（15及16日）天氣會再度下降。
另外受到山泥傾瀉阻礙道路影響，在輪島市的鵠巢地區等，仍有695人處於被孤立的狀況。當地的居民與自衛隊隊員需要攀過斜坡運送物資入災區。而當地的報道指，災區內仍沒有電力及食水的供應。
日本原子能管理委員會在今日公布，受到地震影響的核電廠狀況。當中位於石川縣，已停止運作的志賀核電廠一號及二號機組，被指受到的震動雖然較預計強烈，但燃料冷卻用的電源未受影響，因此沒有安全問題。
▼陸上自衛隊運送物資影片▼
北陸電力在周二（9日）就公布，在地震後志賀核電廠根據廠內的設施，已知當時遇過3米高的海嘯，然而核電廠本身海拔達11米，防波堤亦高4米，因此沒受影響。不過向核電廠供電的5條線路，有2條因為變壓器故障停用，不過其餘3條以及緊急電源都正常，故沒有安全問題。
全日本提供1600戶住所供災民入住
日本國土地理院就表示，根據GPS對地震後進行的測量。石川縣的輪島市向西南移動了2米，而地表上升了1.3米。而在下午2時43分，日本秋田縣發生約黎克特制4.2級的地震，震央位於秋田的北部內陸，震源深度約10公里。由於能登半島多處民居被毀，國土交通省在周二統計，日本全國有1,600戶住宅可供災民申請入住，入住時間最多半年至一年，當中住宅的租金將會豁免，但部份地區的水電煤仍需要災民自行承擔。其中東京都亦有100戶、靜岡有171戶、廣島亦有63戶，至於最長時間的是三重縣，提供最長3年的31戶住所。