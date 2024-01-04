日本地震｜增至84人死亡79人失蹤　自衛隊投入4600人加緊搜救（不斷更新）

日本石川縣能登半島元旦7.6級地震，死亡人數增至84人，仍有79人失蹤。距離震後已超過「黃金72小時」，日本防衛大臣木原稔表示已加派至4,600名自衛隊員協助搜救。當地至今仍有9.5萬戶停水，有災民表示：「沒有水，我們只能靠吃雪求生。」輪島市長坂口茂也指出，1萬名災民沒有足夠的水和食物。
當地報道，能登地區多地道路被切斷，救援物資無法到達該地區。石川縣在今日（4日）公布，截至下午3時輪島市死亡人數增至48人、珠洲市23人、七尾市5人、穴水町4人、能登町各2人、羽咋市及志賀町各1人，而失蹤人數仍有79人，當局又稱目前收到有人被房屋壓住的報告達40至50宗。截至昨日（3日）下午3點，石川縣14個城鎮有9.5萬戶停水，1日強震就讓輪島市1萬戶、珠洲市4,800戶、能登町6,200戶被斷水，目前自衛隊正派水車救援，水還是不夠。石川縣昨日氣溫只有大約5至10度，當地居民面臨嚴峻環境及物資不足。
防衛大臣木原稔表示，已將在災區協助的自衛隊人員大幅增至4,600人，並且出動約30架飛機、9艘艦隻以及12隻搜索犬。他指自衛隊把目前狀況視為關鍵時刻，會全力進行人命救援。日本國土地理院就表示，估計因為地震造成輪島市的大火，造成當地4.8萬平方米的面積被焚毀，大約等於多於一個東京巨蛋的面積。
災區缺水 有人用烏龍茶和果汁煮飯
衞生和福利部官員表示，3日上午陸續接到災區求救電話。石川縣一間養老院表示，整個地區的水管幾乎都損壞，沒有恢復的希望，水跟食物快用完了，大家開始缺水，促請政府儘快提供協助。
有部分房屋受損居民被安置到小學暫避，他們表示：「沒有水，我們只能靠吃雪求生，整個城市的道路都被切斷。」一名工作人員指，他用辦公室的烏龍茶和果汁煮飯，鄰居帶米給他，但沒水可煮，上廁所也成為一個問題。
能登綜合醫院一名醫生指，如果斷水持續，將不能為病人治療，預料會有約100名洗腎病人被迫轉院，不過，要急需施手術的急診病人則不能移動。