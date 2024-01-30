日本地震｜大學研究疑13秒內發生兩次強震　令破壞力更大

日本元旦日發生的能登半島大地震，京都大學防災研究所進行的分析，指出有關地震造成的廣泛破壞，有可能是因為在短短13秒間，在接近地震發生兩次黎克特制7級以上的地震有關。

日本政府的地震調查委員會在月中發表的報告指，今次的地震可能是多條的斷層帶出現的連動造成。京都大學防災研究所的准教授淺野公之的團隊就從有關地震的觀測儀，從地震的波形，推斷是由多條斷層的連動引起。