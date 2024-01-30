日本地震｜大學研究疑13秒內發生兩次強震　令破壞力更大

日本元旦日發生的能登半島大地震，京都大學防災研究所進行的分析，指出有關地震造成的廣泛破壞，有可能是因為在短短13秒間，在接近地震發生兩次黎克特制7級以上的地震有關。
日本政府的地震調查委員會在月中發表的報告指，今次的地震可能是多條的斷層帶出現的連動造成。京都大學防災研究所的准教授淺野公之的團隊就從有關地震的觀測儀，從地震的波形，推斷是由多條斷層的連動引起。
兩次地震引發1分鐘震動
有關的研究指出，在元旦日下午4時10分，在石川縣珠洲市附近一條延向西南方的斷層首先引發地震。在13秒之後，震央附近另一條向東北伸延的斷層受影響而引發另一次的地震。有關研究指出，第一次的震動級數達黎克特制7.6級，而另一次則有達7.3級。同時亦因為在第一次地震未完，就再發生另一次地震，以致當地感覺到長達1分鐘的強烈搖動。同時也因為兩次的地震，令有關災害的影響倍增。
調查團隊指出，第一次的地震是引發能登半島沿岸的地表凸起，而第二次的地震才是引發海嘯的原因。調查又表示，在兩次地震的4分鐘前，亦發生了一次黎克特制5.5級的地震。淺野又表示，有關的連橫地震也有可能在其他的地方發生，因此需要在現場進行詳細調查，為下次做好預防措施。