日本地震｜大雪中止輪島搜索　工場復工無期企業另覓供貨源

日本能登半島的地震，至今發生超過兩星期。石川縣今日（15日）下午宣布，最新死亡人數為222人，因為地震後引發災難的死亡人數為14人，而當地仍有22人失蹤。當地媒體指，由於今午及明日（16日）有大雪報告，當局已宣布中止在輪島市的搜索。而據報因為當地的工場及小店在地震中被毀，何時可以恢復仍然未知，故日本不少相連的大企業要尋找新的供貨源頭。 石川縣在今日下午2時公布，地震的最新死亡人數為222人，而有14人因為地震後的避難生活造成健康惡化而死亡。而當地仍有22人失蹤，當中以輪島市最多，仍有18人行蹤未明。不過當地在輪島市火災現場的搜索，在今日下午至明日暫停，原因是當地今明兩日有大雪預報。當局指，在災場的搜索大概完成了逾90%，在幾處地點發現擬似人骨。石川縣政府表示，在獲得死者家屬同意後，會公布有關死者的名單，當中今日公開其中23名死者資料，年齡由10歲至93歲。日本媒體亦對輪島的景點，輪島朝市的商會協會進行訪問，協會的代表指就如同夢一樣，一覺醒來一切都沒有了，而且看不到之後該如何生活。

日本德仁天皇對災民表達慰問 日本德仁天皇今早出席警視廳的150周年紀念時，提到對能登半島災區。並對有關災區的死難者家屬致慰問。輪島市公布，因為地震影響，當地的一批中學生會在周三（17日）集體搬到同縣的白山市的設施內避難。由於地震影響，當地部份學校被用作避難設施，令學校難以復學，故此當地教育部門決定將學生集體移送到其他地方安置及繼續上課。另外地震至今，仍有55,518戶停水，以及有8,700戶停電，當中餘下的住戶何時恢復電力仍未能確定。至於重災區輪島市一帶的電訊服務仍無法使用。 前往能登半島的JR七尾線就公布，雖然部份的路軌出彎曲，電纜及車站等設施亦受損。不過七尾線部份路段預計會逐漸恢復。其中高松至羽咋在減少班次下已經恢復，而羽咋至七尾的路段，目標是下周一（22日）恢復運行。至於沿能登半島海岸的33公里能登鐵道，就仍然停駛，當中路軌受到地面上升而令路軌東歪西倒，而且多條隧道亦因為山泥傾瀉受阻，鐵路公司位於穴水町的大樓亦在地震後被列為危樓。至於能島半島的機場，跑道上仍然有多處凹凸的地方，目前僅有自衛隊的飛機升降用作運送物資，而當局期望可以在下周四（25日）恢復民航客機升降。