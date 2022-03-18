日本地震︱宮城福島兩縣仍有逾3.4萬戶缺食水供應　新幹線停駛機票價格增近倍

受到周三(16日)晚發生的地震影響，日本宮城縣及福島縣目前仍有約34,600戶沒有食水供應，其中福島縣需要由海上保安廳的船隻運送食水到當地。而由於路軌受地震破壞，東北新幹線料今個月內難以修復，故日本航空公司加強航班來往福島及宮城，不過費用增加近一倍。

日本厚生勞働省今日(18日)公布，截至今早7時，在宮城及福島兩個縣，仍有34,600戶未有食水供應。當中宮城的涌谷町受影響有5,900戶，而栗原市有2,700戶；福島縣方面，相馬市、南相馬市以及新地町，共有約16,000戶未有食水。而海上保安廳已派出巡邏船，運送食水到相馬市供應予災民。

東北新幹線料本月難修復

另外，由於地震令到東北新幹線那須鹽原至盛岡之間的軌道出現損壞，並表示今個月內將難以修復完成。日本兩大航空公司ANA及JAL宣布，加強來往東北的航班。其中ANA將由東京羽田機場飛往仙台的航班，由今日的來回共6班增至19至24日每日8班，而來往羽田至秋田亦會轉用更大型的機體接載。至於JAL亦將來回羽田至仙台、羽田至花卷及大阪伊丹機場至花卷的航班，在22日增至來回共18班航機。

然而由於新幹線停駛，令到飛機成為僅有的選擇，由東京往仙台以往新幹線票價為11,410日圓（約750.5港元），但現時飛機票價就急升至逾2萬日圓（約1,315.6港元）。