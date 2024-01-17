日本地震｜富山縣市長單拖參與賑災活動　網民讚：其他政治家應該學習

日本能登半島的地震，各地以至海外都提出協助。鄰近的富山縣的滑川市，就在上星期為災民提供食物，並預先進行處理。其中該市的市長卻一個人默默在廚房一角切菜，市內設施的職員就把相片放上網，網民就指這是政治家應學習的榜樣。
滑川市在上周末（13日）為災區送上約1,600份的用餐，並在市內的公共設施開始進行切菜及煮食。其中市長的水野達夫，在沒有帶同下屬以及任何辦公室職員陪同之下，隻身到廚房切菜。在有關設施的職員指，水野市長在設施內切了2個小時蔥，其後就在社交媒體發布設施工作的相片，同時也表示：「市長就只是來幫手切菜，切完就回家了。我認為這是政治家現場視察的典範。」
有關的帖文在日本社交媒體引起熱議，自周日（14日）開始，有420萬次觀看，並獲得近1.8萬次轉發以及8.8萬個讚。有網民表示：「看市長的圍巾，他應該是有在煮飯。這比一些人從沒拿起過刀，只有一張嘴好。」不少人也指，這是政治人物應該學習的對象。日本媒體於是向水野市長問及事件，他指：「我只是工餘的時間去幫手，我不知道有這樣的帖文。沒想過會有這樣的反應。」傳媒指水野對有關事件也相當驚訝。
被災地で行う炊き出しの準備作業当日。ふらり1人でやってきて、現場に口出しせず、気も使わせず、野菜カットを手伝えるだけ手伝って、休憩時間に参加者と対話し、特別な挨拶もせず、目途がついたら帰ったのが市長。政治家の現場視察の手本だと思ったのでメモしとく。#滑川市 #がんばろう北陸 pic.twitter.com/cp2ueyq1Wj— ばいにゃこ村代表/樋口幸男 (@yukio_higuchi) January 14, 2024