日本地震｜富山縣市長單拖參與賑災活動　網民讚：其他政治家應該學習

日本能登半島的地震，各地以至海外都提出協助。鄰近的富山縣的滑川市，就在上星期為災民提供食物，並預先進行處理。其中該市的市長卻一個人默默在廚房一角切菜，市內設施的職員就把相片放上網，網民就指這是政治家應學習的榜樣。

滑川市在上周末（13日）為災區送上約1,600份的用餐，並在市內的公共設施開始進行切菜及煮食。其中市長的水野達夫，在沒有帶同下屬以及任何辦公室職員陪同之下，隻身到廚房切菜。在有關設施的職員指，水野市長在設施內切了2個小時蔥，其後就在社交媒體發布設施工作的相片，同時也表示：「市長就只是來幫手切菜，切完就回家了。我認為這是政治家現場視察的典範。」