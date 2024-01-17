熱門搜尋:
機管局債券 垃圾徵費 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-17 17:12:38

日本地震｜富山縣市長單拖參與賑災活動　網民讚：其他政治家應該學習

分享：
富山滑川市市長獨自參加為災民煮食的活動。(X)

富山滑川市市長獨自參加為災民煮食的活動。(X)

日本能登半島的地震，各地以至海外都提出協助。鄰近的富山縣的滑川市，就在上星期為災民提供食物，並預先進行處理。其中該市的市長卻一個人默默在廚房一角切菜，市內設施的職員就把相片放上網，網民就指這是政治家應學習的榜樣。

滑川市在上周末（13日）為災區送上約1,600份的用餐，並在市內的公共設施開始進行切菜及煮食。其中市長的水野達夫，在沒有帶同下屬以及任何辦公室職員陪同之下，隻身到廚房切菜。在有關設施的職員指，水野市長在設施內切了2個小時蔥，其後就在社交媒體發布設施工作的相片，同時也表示：「市長就只是來幫手切菜，切完就回家了。我認為這是政治家現場視察的典範。」

有關的帖文在日本社交媒體引起熱議，自周日（14日）開始，有420萬次觀看，並獲得近1.8萬次轉發以及8.8萬個讚。有網民表示：「看市長的圍巾，他應該是有在煮飯。這比一些人從沒拿起過刀，只有一張嘴好。」不少人也指，這是政治人物應該學習的對象。日本媒體於是向水野市長問及事件，他指：「我只是工餘的時間去幫手，我不知道有這樣的帖文。沒想過會有這樣的反應。」傳媒指水野對有關事件也相當驚訝。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受