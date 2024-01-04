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國際
2024-01-04 19:05:12

日本地震｜山崎麵包被封災難救星送5萬麵包 網民：不是首次

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山崎麵包

日本地震｜自衛隊將一盤盤山崎麵包從貨車卸下來。(互聯網)

山崎麵包(山崎製パン)這一、兩天在日本社交網成熱話，被封為災難救星，獲日本網民敬佩，直呼山崎麵包是神。據悉，山崎麵包在石川縣元旦地震翌日送出了7,700個麵包，周三又送了4萬個。有網民指該公司低調送暖，沒有發新聞稿宣布善舉，因在國內各地都設有廠房，過去多次地震、水災和雪災均第一時間送糧食給民眾。有報道指，山崎麵包過去捐了超過1,500萬個麵包和800萬個飯糰。今次因石川縣政府於社交網發布自衛隊人員運送糧食和食水到災區，只見他們將一盤盤麵包從貨車卸下來，揭露山崎的捐贈。日本政府在地震後緊急呼籲災區急需糧食，除了山崎，當地還有兩間麵包製造商敷島麵包(敷島製パン、Pasco)和富士麵包(フジパン)也加送暖行動，共捐贈了11.5萬份食品。

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日本地震｜「真正的麵包超人！」

日網民號召大家買日本的山崎麵包參與「賑災」。有民民稱，「不愧是山崎！」甚至有人說「山崎麵包還可靠過政府」、「不愧是真正的麵包超人！」、「又是山崎麵包！他們總是在災難時伸出援手」。有災民也上載收到山崎麵包的圖片，說多謝他們。山崎麵包在1995年阪神大地震、2004年新潟縣中越地震、2011年311大地震、2016年熊本地震和2018年北海道地震，均協助賑災。有網民上載了山崎麵包於2011年311大地震，山崎麵包貨車駛入頹垣敗瓦的災區送上麵包，稱喜歡山崎麵包不只是因為其很好吃，更因災難發生時會提供災區糧食，做到社會企業責任。

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