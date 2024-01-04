日本地震｜山崎麵包被封災難救星送5萬麵包 網民：不是首次

山崎麵包(山崎製パン)這一、兩天在日本社交網成熱話，被封為災難救星，獲日本網民敬佩，直呼山崎麵包是神。據悉，山崎麵包在石川縣元旦地震翌日送出了7,700個麵包，周三又送了4萬個。有網民指該公司低調送暖，沒有發新聞稿宣布善舉，因在國內各地都設有廠房，過去多次地震、水災和雪災均第一時間送糧食給民眾。有報道指，山崎麵包過去捐了超過1,500萬個麵包和800萬個飯糰。今次因石川縣政府於社交網發布自衛隊人員運送糧食和食水到災區，只見他們將一盤盤麵包從貨車卸下來，揭露山崎的捐贈。日本政府在地震後緊急呼籲災區急需糧食，除了山崎，當地還有兩間麵包製造商敷島麵包(敷島製パン、Pasco)和富士麵包(フジパン)也加送暖行動，共捐贈了11.5萬份食品。