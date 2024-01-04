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國際
2024-01-04 18:08:50

日本地震｜岸田文雄稱暫拒外國支援　接受台灣6000萬日圓援助

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岸田文雄表示現階段拒絕接受外國人力及物資的支援。(美聯社)

岸田文雄表示現階段拒絕接受外國人力及物資的支援。(美聯社)

日本首相岸田文雄今日（4日）出席記者會，他透露雖然目前收到數十個國家及地區表態願意提供支援，但岸田表示需要建立接收的系統，故目前一律不接受海外的人力及物資支援，但他提到台灣表示會捐出6,000萬日圓，他指不會對目前現場狀況造成困擾的支援就可以接受。而岸田預計下星期會向內閣提出40億日圓的緊急經費應對災情。

岸田文雄在今日舉行新年的記者會，他表示包括美國在內，收到了數十個國家表示願意提供支援，然而他表示：「考慮到需要設計接收的系統，故現階段（海外的）人力及物資支援一律不接受。」不過他指台灣捐出的6,000萬日圓，岸田表示：「不會對現場造成負擔的支援仍可以接收。」

救援人員繼續在瓦礫中救助被困人員。(美聯社) 災區大批車輛在輪候入油。(美聯社)

另外岸田又表示，將會在下星期二（9日）的內閣會議，提出40億日圓的國家預備金應對今次地震。他表示：「由於寒冷天氣將至，故此有需要加強對防寒以及避難所的措施。」岸田又表示，現是已從倒塌的房屋中救出了156人，他指：「會盡最大能力，救出更多的人。」岸田又指，通往輪島市及珠洲市的道路已經打通到可以讓大型車輛通過，因此會將物資以及燃料運送到災區。

提醒網民注意相關的假消息

岸田又提到，社交網絡上出現不少有關災難的假消息，他呼籲有關平台採取措施應對，刪除有關的假消息。他指部份的假消息以不相關的圖片及影像去請求援助。他指對這些假消息的散播決不容許。

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