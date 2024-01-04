日本地震｜岸田文雄稱暫拒外國支援　接受台灣6000萬日圓援助

日本首相岸田文雄今日（4日）出席記者會，他透露雖然目前收到數十個國家及地區表態願意提供支援，但岸田表示需要建立接收的系統，故目前一律不接受海外的人力及物資支援，但他提到台灣表示會捐出6,000萬日圓，他指不會對目前現場狀況造成困擾的支援就可以接受。而岸田預計下星期會向內閣提出40億日圓的緊急經費應對災情。

岸田文雄在今日舉行新年的記者會，他表示包括美國在內，收到了數十個國家表示願意提供支援，然而他表示：「考慮到需要設計接收的系統，故現階段（海外的）人力及物資支援一律不接受。」不過他指台灣捐出的6,000萬日圓，岸田表示：「不會對現場造成負擔的支援仍可以接收。」