日本地震｜愛貓失蹤34天奇蹟回家 飼主拼命尋貓：謝謝你還活著

日本石川縣元旦7.6級地震造成不計其數的生離死別，也有不少動人的振奮時刻。一隻家貓在地震後失蹤，飼主難過不已，到處貼傳單拼命尋貓，經過34天幾乎絕望要放棄之時，貓咪竟奇蹟返家。
媒體工作者矢板明夫在Facebook講述這個暖心小故事。失蹤的11歲貓咪名叫浩太郎，由居於金澤市的公務員松田女士收養，她趁新年假期帶著浩太郎返回父親在珠洲市的老家，卻遇上地震。元旦當日，松田女士與家人出遊，將浩太郎留在家中，結果住家倒塌，父親受輕傷，浩太郎則受驚失蹤。
住車房4天捱冷尋貓
為尋找浩太郎，嚴寒下松田女士在車房住了4天以便查看四周，卻遲遲未見愛貓，唯有失落地返回金澤市家中。子女一想到浩太郎可能遭遇不幸，已多次難過大哭，因為對他們來說，浩太郎是陪伴兩人成長的「哥哥」。
為愛貓四出奔走
地震過後一個多月，浩太郎仍沒消息，之前松田女士已頻頻撲撲尋貓，不但向賑災的民間團體求助，也在各避難所張貼傳單，又打電話到處查找線索。直至本月4日，她靈機一觸，就在父親家中裝設閉路電視，不料就在後門發現浩太郎蹤影。只見牠憔悴瘦弱，幸好沒有受傷。
終與愛貓團聚
經歷生離，終與愛貓團聚，松田女士為此喜極而泣，「我本來以為再也見不到浩太郎了」，緊緊抱著愛貓對牠說：「謝謝你還活著，你好叻！」
獸醫檢查後發現浩太郎有極度脫水和貧血跡象，體重輕了1公斤，須接受治療。松田女士信心滿滿地說：「牠一定會慢慢康復的」。