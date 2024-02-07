日本地震｜愛貓失蹤34天奇蹟回家 飼主拼命尋貓：謝謝你還活著

日本石川縣元旦7.6級地震造成不計其數的生離死別，也有不少動人的振奮時刻。一隻家貓在地震後失蹤，飼主難過不已，到處貼傳單拼命尋貓，經過34天幾乎絕望要放棄之時，貓咪竟奇蹟返家。

媒體工作者矢板明夫在Facebook講述這個暖心小故事。失蹤的11歲貓咪名叫浩太郎，由居於金澤市的公務員松田女士收養，她趁新年假期帶著浩太郎返回父親在珠洲市的老家，卻遇上地震。元旦當日，松田女士與家人出遊，將浩太郎留在家中，結果住家倒塌，父親受輕傷，浩太郎則受驚失蹤。