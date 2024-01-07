日本地震｜搜救犬發揮靈敏嗅覺立大功　瓦礫中接二連三發現受困災民

日本能登半島大地震重創石川縣，許多居民還受困在瓦礫堆中。目前自衛隊和民間的搜救隊都在輪島市和珠洲市等重災區進行搜救，而嗅覺比人類靈類數千倍的搜救犬也頻頻找到受困民眾，立下大功。
約5,400名自衛隊人員救災
日本防衛大臣木原稔表示，政府已派出來自陸海空三軍約5,400名自衛隊人員到石川縣進行救災，其中也包括12隻自衛隊警備犬作為搜救犬，並已協助救出1人。
據防衛省稱，3日下午3時50分左右，救援犬珍妮佛在石川縣輪島市的一間倒塌的房屋內成功發現了一名老婦人，救援人員隨後將她順利救出。
出身為自衛隊警備犬
珍妮佛來自靜岡縣航空自衛隊濱松基地，據悉航空自衛隊於1963年開始引進「哨兵犬」，2013年名稱改為「警備犬」。牠們原本的職責是在基地巡邏、警告可疑人員、利用嗅覺探測爆炸物和可疑物體等；但在311東日本大地震後，牠們也開始作為搜救犬被派往災區出任務。
除了自衛隊的警備犬相當活躍之外，民間搜救隊「ARROWS」的搜救犬羅傑在4日也在一處倒塌的民房找到2人，不幸的是第1名被發現的受困民眾沒多久便傷重過世，不過第2名發現的婦人已順利送醫治療。在滿地瓦礫堆的重災區，全靠搜救犬們靈敏的嗅覺，才能讓搜救行動更加有效率。
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