日本地震｜搜救犬發揮靈敏嗅覺立大功　瓦礫中接二連三發現受困災民

日本防衛大臣木原稔表示，政府已派出來自陸海空三軍約5,400名自衛隊人員到石川縣進行救災，其中也包括12隻自衛隊護衛犬作為搜救犬，並已協助救出1人。

日本能登半島大地震重創石川縣，許多居民還受困在瓦礫堆中。目前自衛隊和民間的搜救隊都在輪島市和珠洲市等重災區進行搜救，而嗅覺比人類靈類數千倍的搜救犬也頻頻找到受困民眾，立下大功。

約5,400名自衛隊人員救災

日本防衛大臣木原稔表示，政府已派出來自陸海空三軍約5,400名自衛隊人員到石川縣進行救災，其中也包括12隻自衛隊警備犬作為搜救犬，並已協助救出1人。

據防衛省稱，3日下午3時50分左右，救援犬珍妮佛在石川縣輪島市的一間倒塌的房屋內成功發現了一名老婦人，救援人員隨後將她順利救出。