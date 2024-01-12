日本地震｜政府招募護理人員到災區支援　紅十字會人員指寒冷天氣及道路受阻影響救援

日本石川縣能登半島的大地震，至今已經接近兩星期。日本厚生勞働省在全國招募護理人員，前赴災區以協助照顧當地的長者。而早前到災區救援的紅十字會醫療隊，在接受訪問時指，災區的寒冷天氣及道路斷裂，令到當地的救援面對困難。日本政府已表示，將安排災區災民「二次避難」，暫時搬到鄰近的縣市。
日本厚生勞働省指，石川縣內不少的安老院舍在地震中受傷損害，也令到相關的職員未能到當地工作，令災區的照顧面臨人手不足的問題。當局表示，已要求縣政府統計需要的人數，並調整派員的數字。當局預計有關人員在下周一（15日）進入災區，至少一個月。石川縣今日（12日）公布死亡人數是215人，然而與地震後的災害的死亡人數就增至14人，有關的災害是指因為地震造成需要避難，影響有關災民的健康而惡化及死亡的狀況。
至今日下午2時，石川縣指當地13個市及町的避難所，仍有22,851入住。全縣10個市及町仍有約55,990戶斷水以及12,600戶停電。日本氣象廳又指，雖然能登半島的地震次數開始減少，但是面向日本海地區仍有大規模地震發生，呼籲居民仍需要注意。
醫生：積雪令一些地方無法到達
日本紅十字會的人員早前進入災區進行救援，多個分部在周三（10日）陸續離開。其中琦玉縣支部接受訪問講解現時災區面對的問題。其中有醫生表示，他們上星期在珠洲市走訪多個避難所提供醫療協助。他們指：「我們最初不了解情況，因此到避難所了解災情。當地的通訊狀況很惡劣，有些地方連搜索都很困難。」雖然有過311地震的經驗，但醫生也指出在寒冷及大雪天氣影響，大雪令路面狀況看不清楚，不知道有些路面出現裂縫，而積雪也令一些地方無法到達。他們又指，在缺電缺水之下，只能透過蠟燭去觀察受害人，而一些地區被圍困，加上當地長者不少，難以將他們帶離災區。
有護士指出，當地因為斷水的問題，令衞生情況惡化。就像是一些臨時的廁所，堆積的排泄物都需要盡快清理。他們在周二（9日）呼籲災區的災民撤離。護士表示，一些災民指不想離開自己長大的地方，然而他們指，即使短暫離開一下，還是保住生命重要。他們又指，預計為災區提供醫療支援會需要一段長時間，原因是當地的臨時居所不足，因此在災民得到居所前仍有醫療支援的需要。
下月安排居民二次避難
日本內閣官房長官林芳正就表示，已準備好協助地震災民進行二次避難。預計會在下月底，安排災民到災區4個縣較安全地方，估計可容納最多9,300人，而連同鄰近的長野、岐阜及滋賀縣更可確保容納1.3萬人。林又表示，理解一些災民對離開習慣的地方感到不安，因此政府會因應災民意願尋找適合的避難所。同時政府會與觀光廳及石川政府商討，以確保有足夠的住宿設施。石川縣知事馳浩就表示，如果部份被孤立地區的道路恢復有困難，以及可能需要長時間面對孤立狀況，會要求有關地區的村落居民全數撤離。另外，在地震後造成當地的漁港水深變淺，令石川縣有約250隻漁船擱淺。
日本宮內廳宣布，德仁天皇與皇后向受災的石川、富山及新潟縣提供捐款。宮內廳又指，天皇對有關地方受災感到悲痛，渴望到災區進行探訪，但不希望對當地救援工作造成困擾而押後。