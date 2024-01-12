日本地震｜政府招募護理人員到災區支援　紅十字會人員指寒冷天氣及道路受阻影響救援

日本石川縣能登半島的大地震，至今已經接近兩星期。日本厚生勞働省在全國招募護理人員，前赴災區以協助照顧當地的長者。而早前到災區救援的紅十字會醫療隊，在接受訪問時指，災區的寒冷天氣及道路斷裂，令到當地的救援面對困難。日本政府已表示，將安排災區災民「二次避難」，暫時搬到鄰近的縣市。

日本厚生勞働省指，石川縣內不少的安老院舍在地震中受傷損害，也令到相關的職員未能到當地工作，令災區的照顧面臨人手不足的問題。當局表示，已要求縣政府統計需要的人數，並調整派員的數字。當局預計有關人員在下周一（15日）進入災區，至少一個月。石川縣今日（12日）公布死亡人數是215人，然而與地震後的災害的死亡人數就增至14人，有關的災害是指因為地震造成需要避難，影響有關災民的健康而惡化及死亡的狀況。

至今日下午2時，石川縣指當地13個市及町的避難所，仍有22,851入住。全縣10個市及町仍有約55,990戶斷水以及12,600戶停電。日本氣象廳又指，雖然能登半島的地震次數開始減少，但是面向日本海地區仍有大規模地震發生，呼籲居民仍需要注意。