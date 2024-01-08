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國際
2024-01-08 08:15:22

日本地震｜救援組織籲勿捐贈這些物資到災區 點解包括辣味杯麵同千羽鶴？

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石川縣輪島市居民入住避難所。(美聯社)

石川縣輪島市居民入住避難所。(美聯社)

日本石川縣能登半島元旦7.6級地震，災民急需外界援助，各地團體和民眾紛紛自發性捐款，並運送物資到災區。然而，民間救援組織「防災GIRL」直指，當中有不少物品屬於災區不需要的物資，包括日本傳統祈福物品「千羽鶴」。

哪些物資不應送往災區？

「防災GIRL」解釋，當天災剛發生時，千羽鶴和親筆慰問信會給災民帶來精神困擾，等到他們生活安頓下來後，這些物品才能給予心靈慰藉。另外，新鮮食品、快將過期食品、辣味即食麵和杯麵、白米等需要烹煮的食物、非當季衣物、不同電壓的電器、幾乎破爛的二手衣物等，都可能腐壞、難以保存或完全用不著，即使送去災區，最終也會變成廢物。

網民解釋

有日本網民指出，辣味即食麵和杯麵上榜，原因是災區很可能已缺水，而這些食物不但沖泡或烹煮時要用水，民眾吃完後還會因流汗或口渴而需要喝水，甚至因為出汗令身體變得更冷。

石川縣輪島市災民周日下雪。(美聯社) 石川縣地區災區有待清理。(美聯社) 石川縣輪島市災民周日清理其私家車積雪。(美聯社) 石川縣輪島市街上積雪，災民外出取物資。(美聯社) 石川縣輪島市居民入住避難所。(美聯社) 警方救援隊周日繼續在輪島市瓦礫堆搜索受困者。(美聯社) 輪島市一間寺廟倒塌。(美聯社) 輪島市有汽車遭倒塌的房屋壓住。(美聯社) 石川縣輪島市居民向避難所捐出毛毯。(美聯社) 石川縣輪島市居民捐出毛毯，災民周日到避難所領取。(美聯社) 石川縣輪島市居民在避難所外烹煮熱騰騰的飯餐。(美聯社) 石川縣輪島市居民入住避難所。(美聯社) 輪島市居民在屋外刷牙。(美聯社) 日本自衛隊周日帶救援物資到輪島市偏遠的災區。(美聯社) 石川縣輪島市災民周日下雪。(美聯社)

記者籲勿送千羽鶴

《產經新聞》記者那須優子已在社交平台「X」發文呼籲民眾不要送千羽鶴到災區，「製造麻煩」。她建議與其花錢去買紙來摺紙鶴，不如將這些錢捐給災民，或購買災區一帶的特產，這樣更能實質上支持災後重建。

「防災GIRL」指出，災區情況隨時有變，因此物資需求也會跟著不同，如果民眾想捐贈物資，應事先上當地政府或志願服務機構網站，確認災區急需哪些物資才捐出。

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