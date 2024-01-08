日本地震｜救援組織籲勿捐贈這些物資到災區 點解包括辣味杯麵同千羽鶴？

日本石川縣能登半島元旦7.6級地震，災民急需外界援助，各地團體和民眾紛紛自發性捐款，並運送物資到災區。然而，民間救援組織「防災GIRL」直指，當中有不少物品屬於災區不需要的物資，包括日本傳統祈福物品「千羽鶴」。
哪些物資不應送往災區？
「防災GIRL」解釋，當天災剛發生時，千羽鶴和親筆慰問信會給災民帶來精神困擾，等到他們生活安頓下來後，這些物品才能給予心靈慰藉。另外，新鮮食品、快將過期食品、辣味即食麵和杯麵、白米等需要烹煮的食物、非當季衣物、不同電壓的電器、幾乎破爛的二手衣物等，都可能腐壞、難以保存或完全用不著，即使送去災區，最終也會變成廢物。
網民解釋
有日本網民指出，辣味即食麵和杯麵上榜，原因是災區很可能已缺水，而這些食物不但沖泡或烹煮時要用水，民眾吃完後還會因流汗或口渴而需要喝水，甚至因為出汗令身體變得更冷。
記者籲勿送千羽鶴
《產經新聞》記者那須優子已在社交平台「X」發文呼籲民眾不要送千羽鶴到災區，「製造麻煩」。她建議與其花錢去買紙來摺紙鶴，不如將這些錢捐給災民，或購買災區一帶的特產，這樣更能實質上支持災後重建。
「防災GIRL」指出，災區情況隨時有變，因此物資需求也會跟著不同，如果民眾想捐贈物資，應事先上當地政府或志願服務機構網站，確認災區急需哪些物資才捐出。