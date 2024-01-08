日本地震｜救援組織籲勿捐贈這些物資到災區 點解包括辣味杯麵同千羽鶴？

日本石川縣能登半島元旦7.6級地震，災民急需外界援助，各地團體和民眾紛紛自發性捐款，並運送物資到災區。然而，民間救援組織「防災GIRL」直指，當中有不少物品屬於災區不需要的物資，包括日本傳統祈福物品「千羽鶴」。

哪些物資不應送往災區？

「防災GIRL」解釋，當天災剛發生時，千羽鶴和親筆慰問信會給災民帶來精神困擾，等到他們生活安頓下來後，這些物品才能給予心靈慰藉。另外，新鮮食品、快將過期食品、辣味即食麵和杯麵、白米等需要烹煮的食物、非當季衣物、不同電壓的電器、幾乎破爛的二手衣物等，都可能腐壞、難以保存或完全用不著，即使送去災區，最終也會變成廢物。