日本地震｜日本入冬最強寒流將來襲 石川縣災區料降大雪 氣象廳籲注意雪崩風險

日本石川縣元旦7.6級地震發生至今3星期，氣象廳預測入冬最強寒流將在周二(23日)抵達日本，包括災區在內的地區，周二至周四(25日)可能下大雪，並呼籲民眾注意雪崩等嚴重狀況。
入冬最強寒流來勢洶洶
氣象廳表示，預測周二日本海的低氣壓預料將一邊發展一邊往北海道附近移動，攝氏零下40度的入冬以來最強寒流，預料周二起至周四將陸續進入本州西端地區、近畿地區、北陸地區上空約5,500米處。加上冬季型態氣壓分布增強影響，包括石川縣災區在內，東日本與西日本以日本海為主的山區、平地等，周二至周四料將降下大雪。
截至周三(24日)上午的24小時預測降雪量，新潟縣、北陸地區的山區預料達60至80厘米；近畿地區的山區料達40至60厘米；北陸地區的平地料達30至50厘米；新潟縣、石川縣的平地則料達20厘米至40厘米。
石川縣降雪量料高達40厘米
截至周四(25日)上午的24小時預測降雪量料比前一天更多。新潟縣的山區料達70至100厘米；北陸地區的山區料達60至80厘米；近畿地區山區料達40至60厘米；新潟縣及北陸地區的平地料達30至50厘米；而石川縣平地料達20至40厘米。
另外，北陸地區外海為主的地區，預計將出現伴隨雪的強風，並可能引發大浪，氣象廳呼籲民眾留意積雪、路面結冰等對交通的影響，並注意雪崩、強風等狀況。
因地震受損的建築物，可能因為積雪重量而倒塌，氣象廳呼籲災區民眾注意風險。