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國際
2024-01-22 14:30:34

日本地震｜日本入冬最強寒流將來襲 石川縣災區料降大雪 氣象廳籲注意雪崩風險

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輪島市災區早前降大雪。(資料圖片)

輪島市災區早前降大雪。(資料圖片)

日本石川縣元旦7.6級地震發生至今3星期，氣象廳預測入冬最強寒流將在周二(23)抵達日本，包括災區在內的地區，周二至周四(25)可能下大雪，並呼籲民眾注意雪崩等嚴重狀況。

入冬最強寒流來勢洶洶

氣象廳表示，預測周二日本海的低氣壓預料將一邊發展一邊往北海道附近移動，攝氏零下40度的入冬以來最強寒流，預料周二起至周四將陸續進入本州西端地區、近畿地區、北陸地區上空約5,500米處。加上冬季型態氣壓分布增強影響，包括石川縣災區在內，東日本與西日本以日本海為主的山區、平地等，周二至周四料將降下大雪。

截至周三(24)上午的24小時預測降雪量，新潟縣、北陸地區的山區預料達6080厘米；近畿地區的山區料達4060厘米；北陸地區的平地料達3050厘米；新潟縣、石川縣的平地則料達20厘米至40厘米。

石川縣穴水町災區早前降雪。(資料圖片) 輪島市災區早前積雪。(資料圖片) 珠洲市災區早前積雪，警員持續搜索。(資料圖片) 珠洲市災區早前積雪，消防員在廢墟搜索。(資料圖片) 珠洲市災區早前積雪，消防員在廢墟搜索。(資料圖片)

石川縣降雪量料高達40厘米

截至周四(25)上午的24小時預測降雪量料比前一天更多。新潟縣的山區料達70100厘米；北陸地區的山區料達6080厘米；近畿地區山區料達4060厘米；新潟縣及北陸地區的平地料達3050厘米；而石川縣平地料達2040厘米。

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另外，北陸地區外海為主的地區，預計將出現伴隨雪的強風，並可能引發大浪，氣象廳呼籲民眾留意積雪、路面結冰等對交通的影響，並注意雪崩、強風等狀況。

因地震受損的建築物，可能因為積雪重量而倒塌，氣象廳呼籲災區民眾注意風險。

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