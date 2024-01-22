日本地震｜日本入冬最強寒流將來襲 石川縣災區料降大雪 氣象廳籲注意雪崩風險

日本石川縣元旦7.6級地震發生至今3星期，氣象廳預測入冬最強寒流將在周二(23日)抵達日本，包括災區在內的地區，周二至周四(25日)可能下大雪，並呼籲民眾注意雪崩等嚴重狀況。

入冬最強寒流來勢洶洶

氣象廳表示，預測周二日本海的低氣壓預料將一邊發展一邊往北海道附近移動，攝氏零下40度的入冬以來最強寒流，預料周二起至周四將陸續進入本州西端地區、近畿地區、北陸地區上空約5,500米處。加上冬季型態氣壓分布增強影響，包括石川縣災區在內，東日本與西日本以日本海為主的山區、平地等，周二至周四料將降下大雪。