日本地震︱日本首次發出供電緊張預警　300萬戶或晚上停電(更新)

上周三(16日)在日本福島縣外海，發生黎克特制7.4級的地震，造成4人死亡逾百人受傷。而地震令到福島縣內燃煤發電的新地發電廠受損，由於東京電力因此向東北提供額外電力，令東電也承受電力供應接近飽和，東電下午表示，預計在今晚8時左右，約有300萬戶居民受停電影響。

受上星期的地震影響，位於福島縣相馬市的其中一個燃煤發電廠，因為地震令到當中的運煤設施受損，兩個可提供100萬千瓦電力的發電機組停止運作。日本東北電力指需要時間修復，並需要由東京電力輸電，也因此增加了東京電力的負荷。

日本經濟產業省與東京電力中午舉行記者會，指由於節電的效果未達預期，可能會在晚上在部分地區實施停電。東電指，目前供電的狀況持續，可能會用盡抽水發電的儲電量，到傍晚時份部分地區將出現停電的情況。

電力使用率曾達107%

直至今午2時，東京電力服務範圍內的電力使用率，達到107%，因為日本政府發出電力供應緊張的警報，呼籲東京電力供應範圍內的居民，在早上8時至晚上11時，節約用電。而在發出後，東京電力的使用率仍持續上升，而現時東京電力需要包括中部電力及關西電力等7間公司提供140萬千瓦電力協助。

由於包括東京23區在內的地區，今日受到冷峰的侵襲，並有機會出現大雪。令到東電的服務範圍內，電力需求亦持續上升。東電在下午表示，預計抽水發電的裝置，將在今晚8時後用盡，故約500萬千瓦的電力以及300萬戶居民將面對停電的威脅，而東電表示，目前仍需要每小時節省200萬千瓦的電力，因此繼續呼籲居民合作。