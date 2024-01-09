日本地震｜死亡人數增至202人　岸田文雄計劃周末進入災區（不斷更新）

日本石川縣能登半島的地震，在發生逾一星期後，死亡人數已達202人，當中仍有102人失蹤。而日本政府內閤今日（9日）會議，確定撥出47億日圓的預算作為賑災的開支。

石川縣在今日下午2時公布，死亡人數增至202人，並有102人仍然失蹤。然而在地震後發生大火的輪島市，至今仍有86人行蹤未明，今日下午當局將派出約100名警員進行搜索。當局指目前在石川縣的8個市及7個町之中，共有404間避難所，當中有26,158名災民入住。農林水產省就表示，在周一（8日）為止，已送出125萬份食品及飲料，還有2,000公斤的生米。