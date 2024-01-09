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國際
2024-01-09 16:10:00

日本地震｜死亡人數增至202人　岸田文雄計劃周末進入災區（不斷更新）

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日本能登地震超過一星期。(美聯社)

日本能登地震超過一星期。(美聯社)

日本石川縣能登半島的地震，在發生逾一星期後，死亡人數已達202人，當中仍有102人失蹤。而日本政府內閤今日（9日）會議，確定撥出47億日圓的預算作為賑災的開支。

石川縣在今日下午2時公布，死亡人數增至202人，並有102人仍然失蹤。然而在地震後發生大火的輪島市，至今仍有86人行蹤未明，今日下午當局將派出約100名警員進行搜索。當局指目前在石川縣的8個市及7個町之中，共有404間避難所，當中有26,158名災民入住。農林水產省就表示，在周一（8日）為止，已送出125萬份食品及飲料，還有2,000公斤的生米。

日本派出警員到輪島市搜索。(美聯社)

日本派出警員到輪島市搜索。(美聯社)

富山文化遺產受損

日本內閣在今日舉行會議，並確定會撥出47.4億日圓（約2.55億港元）的政府儲備金作為賑災之用。日本財長鈴木俊一就表示有關的資金將會用作購買食品、飲用水、燃料及毛巾等為災民支援的物資，而且不用災區要求而可以不斷向災民提供。日本媒體又報道，首相岸田文雄計劃最快在本周末（13日）前往災區訪問。多位日本政府相關人士透露，指岸田打算到災區視察，檢視當地的災情。據報岸田希望盡量減少前往災區的同行人數，以減低對災區的負擔。

日本文部科學省方面證實，位於富山縣的世界文化遺產五箇山的集落受到破壞，當中包括相倉民族館的屋頂有裂痕，而部份合掌村的房屋，屋頂的繩索有斷裂情況。農林水產省就表示，截至今早為止已確定在石川縣內有超過120隻漁船破損或沉沒。而有達50個漁港的防波堤、岸邊以及道路受損。奧能登及珠洲市的漁港更加被凸起來，難以調查損失。

富山縣五箇山合掌村亦受地震損害。(富山縣旅遊網站圖片)

富山縣五箇山合掌村亦受地震損害。(富山縣旅遊網站圖片)

大阪提供300戶房屋予災民申請

大阪府知事吉村洋文在今日就公布，大阪府將為能登地震的災民提供300間府營的住宅及出租民居，供災民入住。大阪方面指，希望透過提供的住宅讓災民盡快有安人的生活，而有關的住宅已經提供了包括家庭用品、食具等必須品。災民在今日已經可以向大阪方面申請，當中大阪府的住宅最多可入住一年。

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