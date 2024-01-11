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國際
2024-01-11 17:40:00

日本地震｜死亡人數增至213人　日皇德仁擬探訪災區（不斷更新）

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日本能登半島地震。(美聯社)

日本能登半島地震。(美聯社)

日本能登半島地震，已經過11日，石川縣今早（11日）公布的死亡人數增至213，當中仍有37人失蹤，其中珠洲市死亡人數接近100人，而而傷者數字為567人。當局又公布，至今仍有22個地區處於被圍困的孤立狀態，當中涉及逾3,000人。而日本政府總計全國，目前有約6,500戶住宅供災民申請暫時入住。日本媒體就表示，德仁天皇打算在情況穩定後到災區訪問。

石川縣今早9日時公布的災情，當地死亡人數比之前一日再多7人至213人，而與地震災害相關的死者亦有8人，按地區劃分，珠洲市在98人死亡、而輪島市就有83人，當局仍在輪島搜索大火後的失蹤者，而該縣仍有37人狀況未明，當中輪島市佔33人。當局又指，目前包括重傷及輕傷的人數，亦有567人。

受地震破壞，還包括石川縣的火葬場。日本媒體指石川縣有3個市及町的火葬場受破壞，並需要將死者的遺體送到受到影響較少的地區進行火化。有關人士表示，隨着死亡人數陸續增加，促當局盡快應對。其中在珠洲市，當地唯一的火葬場在山上被毀，市內的殯儀業員指，有關的殯儀館內已存放了數十具遺體，又指地震後每日都有十多具遺體被送到殯儀館，需要再轉送到金澤等周邊地區火化。職員指，雖然死者的家屬希望可以盡快火化，但是因為火葬場難以及時回復，他們也難為家屬解決問題。

能登半島地區氣溫開始下降。(美聯社)

能登半島地區氣溫開始下降。(美聯社)

除了重災區的石川縣，鄰近的新潟縣亦指出。當地有2,438棟建築在地震中受到破壞，當中完全損毀有10棟，一半受損亦有273棟。新潟政府表示，當局收到了6,366宗住宅因為地震而受到災害的報告，並派出120人調查，以向有關人士發出災害的證明。

根據當地天氣預報，明日（12日）將受低氣壓的影響，災區可能出現警報級別大雨。而預計明早七尾市會只有1度，能登町僅2度的天氣。同時今晚輪島市及珠洲市開始有雨，並在明日加強，預計到明午有20毫米雨量。當局估計在周末（13日）之後降雪會增強，呼籲避難的災民以及搜索人員要注意避免體溫過低。

廿二地區逾3000仍處於孤立

石川縣表示，全縣仍有22個地區因為道路受地震災害影響而被孤立，當中涉及3,124人。當中主要災區的輪島市佔最多，有14個地區被孤立，當中鵠巢地區的道路仍被山泥傾瀉阻礙，自衛隊今早派員將食水及食物等物資，以人力運送入災區。據報當地有700人在當地的小學校內避難。

日本媒體報道，德仁天皇身邊人士指天皇夫婦很關心災區的情況，並關注仍有3,000人處於孤立狀況，同時擔心災區可能出現傳染病，令情況更加惡化。報道指，天皇有意到災區採訪，不過考慮目前災區的情況仍然不穩，需要等待合適時機前往。

災民在避難所。(美聯社)

災民在避難所。(美聯社)

計劃安排400中學生到其他地方避難

輪島市的教育委員會在今早表示，正考慮讓市內的3所市立高中約400學生到同縣的白山市避難。原因是3所學校的校舍目前用作避難所，學校短時間內難以再度上課，然而學生將會與家人分開到其他地方生活。當中輪島中學的狀況最嚴峻，因為該校接收了約600名災民入住，而且校內的供水系統受到破壞，以及學校校舍及道路亦被切斷，故需要盡快確保學生的安全。

同樣準備撤離，還包括能登半島內的護老院。日本的災難醫療特派隊伍「DMAT」指，由於災區仍然停水停電，為免災區內的長者及病人受因此而死亡，自周二就開始將災區長者院舍內入住的長者，轉移到其他非災區的地方安置。當中七尾市的一個特別護老院舍，因為建築物擔心會在餘震中倒塌，舍內87人在周三前已由DMAT及自衛隊人員協助撤離。在有關活動的指揮者透過，當地有200至300名將者需要撤離。

日本能登地震，災區物資短缺。(美聯社)

日本能登地震，災區物資短缺。(美聯社)

災區多項物資短缺

至於上星期出發到災區的日本紅十字會的8人醫療團隊，周三從災區返回福島縣，組織指已用盡帶到災區的藥物。醫療隊向媒體透露，指因為道路受阻影響，災區內的藥房已缺乏藥物的供應，因此需要由紅十字會提供藥物支援。他們表示，準備在下星期三（17日）再次派出醫療團進入災區。

除了藥物之外，災區的一般生活物資亦告短缺。有災民表示，由於地震後就從家中跑出來，除了希望可以沐浴，也需要內衣替換。有長者指，自己的家已經在地震中倒塌，現在就沒有可以更換的內衣褲。

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日本內閣官房長官林芳正。(美聯社)

日本內閣官房長官林芳正。(美聯社)

政府承諾支援石川縣旅遊業

日本國土交通省表示，點算全國為災民提供的公營住宅，至周三（10日）為止有6,500戶，政府仍要求各地方提供更多房屋用作安置災民。有關的住宅可暫時免除災民的租金，但仍需要承擔水電煤的生活費用。

另外，在地震後能登半島的旅遊業設施受嚴重破壞。內閣官房長官林芳正今早記者會上表示，政府將會為當地的旅遊業提供支援。當中包括支持被迫關閉的住宿設施及食肆提供援助，包括提供共8.4億日圓的融資擔保，並要求將有關的貸款利益調低至0.3%等。日本政府又在內閣會議，決定將今次地震定義為「極大」的災難，讓國家可以增加對災區的補助。

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