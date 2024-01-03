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國際
2024-01-03 18:50:00

日本地震｜死亡人數增至73人　動員2000自衛隊員爭取「黃金72小時」搜救（不斷更新）

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日本地震增至57人死，凌晨發生多次4級以上餘震。(AP)

日本地震增至57人死，凌晨發生多次4級以上餘震。(AP)

【18:30更新】石川縣輪島市長，在下午4時半再公布，當地死亡人數增至39人，而珠洲市亦增加多1名死者至23，令石川縣的死亡人數增至73人。在當地傍晚6時的災難應對中心會議，穴水町的町長報告當地仍有6人失蹤。在珠洲市，一名被困在倒塌的家中兩日的79歲男子獲救。

 

日本石川縣周一發生的7.6級地震，死亡人數增至73人。石川縣在下午2時發布，重災區輪島市有32人遇難、珠洲市22人喪生、七尾市有5人死亡。當地持續出現餘震，包括凌晨至今早發生多次震度為4級或以上的餘震。日本首相岸田文雄表示，在今午（3日）再增加自衛隊動員至2,000人，希望能在「黃金72小時」內盡力拯救生命。

石川縣在下午2時更新災害報告，縣內已有65人罹難，並有323人受傷。其中在輪島市，死亡人數增至32人，珠洲市22人、七尾市5人、穴水町及能登町各2人、羽咋市及志賀町各1人。而重傷者，輪島市及能登町各有9人，至於珠洲市公布連同輕傷者有145人。

石川縣多個地方食水供應仍然中斷，自衛隊要派水車向民眾提供食水，同時縣內仍有約3.4萬戶電力供應中斷。厚生勞働省就公布，截至今早7時，新潟、富山及石川3縣有11.5萬戶仍然沒有食水供應，當中石川縣七尾市最多，有21,500戶未有食水。而截至今日凌晨4點，新潟、富山及石川縣，有16家醫療機構斷水斷電，另外在石川及富山有7間醫療機構無法協助病人洗腎，並需要將有關的病人轉到鄰近的醫療設施。

多個地方食水供應仍然中斷，自衛隊要派水車向民眾提供食水，同時縣內仍有約3.4萬戶電力供應中斷。(AP) 多個地方食水供應仍然中斷，自衛隊要派水車向民眾提供食水，同時縣內仍有約3.4萬戶電力供應中斷。(AP)

根據日本氣象廳地震資料顯示，凌晨125分及30分，分別曾發生5級及4.4級餘震，至凌晨4時至8時之間亦發生44級或以上的餘震。氣象廳又表示，自元旦日的地震後，到周二的下午10時已經有219次3.5級以上的地震，比1995年的阪神大地震以及2016年的熊本地震多3至4倍。

岸田文雄下午在災難對應中心表示，隨着明日下午將是救援黃金72小時的最後，因此在下午會將救援的自衛隊人員倍增至2,000人，共會增加搜索犬到災區搜尋被困的人。日本內閣官房長官林芳正在下午記者會上表示，直至早上6時，石川及新潟縣仍有484處的避難所，並有32,608人在避難。而截至早上7時，石川縣內有34,600戶停電，以及有超過800戶沒有煤氣供應。另外有1條高速公路以及10個地區仍然封閉，而能登機場的跑道亦依然封閉。

災區明早氣溫下降或會落雪

日本氣象廳預測，災區一帶未來數天將出現降雨天氣，其中石川及新潟等地的降雨量預計達50毫米。當局已向石川縣輪島市發出大雨警報，並預計大雨會在傍晚後在北陸地區擴大，部份地方更可能會出現行閃電，當局指地震引致泥土鬆軟嚴防土石流，即使雨勢不大，都可能增加山泥傾瀉風險。而當局預計，災區在明早（4日）的時間氣溫會下降，並且有機會出現降雪，呼籲要做好防寒準備。

東京水道局派出水車到災區支援。(東京水道局X)

東京水道局派出水車到災區支援。(東京水道局X)

另外，東京水道局在今日表示，因為富山縣高岡市的供水仍然中斷，故會在今日下午向當地派出兩架分別可載2噸及3噸的供水車到當地，為災民提供食水。高岡市早前表示，因為市內多處停水，或是有供水混濁的情況，因此呼籲即使有供水提供也不要將水用作飲用。

七旬翁被困兩日後獲救

受到地震影響，石川縣內的手機及固網電話通話仍未恢復或是難以接通的狀況。NTT Docomo、KDDI、Softbank以及樂天都表示，石川縣的七尾市、珠洲市、輪島市等地，手機服務仍無法接通或難以接通。

在珠洲市的春田野地區，一名79歲男子江表大司郎過去兩日被困在倒塌的家中。在今日下午3時，被當地以及從京都前來救援的消防隊，花了兩個小時後，成功救出。

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