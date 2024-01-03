日本地震｜死亡人數增至73人　動員2000自衛隊員爭取「黃金72小時」搜救（不斷更新）

【18:30更新】石川縣輪島市長，在下午4時半再公布，當地死亡人數增至39人，而珠洲市亦增加多1名死者至23，令石川縣的死亡人數增至73人。在當地傍晚6時的災難應對中心會議，穴水町的町長報告當地仍有6人失蹤。在珠洲市，一名被困在倒塌的家中兩日的79歲男子獲救。

日本石川縣周一發生的7.6級地震，死亡人數增至73人。石川縣在下午2時發布，重災區輪島市有32人遇難、珠洲市22人喪生、七尾市有5人死亡。當地持續出現餘震，包括凌晨至今早發生多次震度為4級或以上的餘震。日本首相岸田文雄表示，在今午（3日）再增加自衛隊動員至2,000人，希望能在「黃金72小時」內盡力拯救生命。

石川縣在下午2時更新災害報告，縣內已有65人罹難，並有323人受傷。其中在輪島市，死亡人數增至32人，珠洲市22人、七尾市5人、穴水町及能登町各2人、羽咋市及志賀町各1人。而重傷者，輪島市及能登町各有9人，至於珠洲市公布連同輕傷者有145人。

石川縣多個地方食水供應仍然中斷，自衛隊要派水車向民眾提供食水，同時縣內仍有約3.4萬戶電力供應中斷。厚生勞働省就公布，截至今早7時，新潟、富山及石川3縣有11.5萬戶仍然沒有食水供應，當中石川縣七尾市最多，有21,500戶未有食水。而截至今日凌晨4點，新潟、富山及石川縣，有16家醫療機構斷水斷電，另外在石川及富山有7間醫療機構無法協助病人洗腎，並需要將有關的病人轉到鄰近的醫療設施。