日本地震｜死亡人數增至94人逾200人失蹤　錄800次以上餘震

日本石川縣能登半島的地震，今日（5日）已是災後的第5日。石川縣今日公布的死亡人數已達94，並且有227人仍然失蹤。另外由於當地經過落雨及落雪，當地擔心之後融雪會引發山泥傾瀉。而美國表示願意派出駐日美軍協助，日本政府已準備安排協調。
能登半島的地震，到今日已經到災後的第5日，石川縣宣布死亡人數為94人，並有227人狀況未明。日本厚生勞働省公布，直至今午4時15分，在石川、富山及新潟3個縣內仍有共77,519戶仍然未有食水供應。當中石川縣七尾市最多，有約21,500戶。而在下午2時為止，石川及富山共有14個醫療機構仍然缺水及缺煤氣供應，當中石川縣更有2間醫療機構有倒塌風險。
駐日美軍將協助救援
另外，日本媒體報道日本政府計劃接受美國提出，由駐日美軍提供援助。報道指，雖然日本首相岸田文雄日前拒絕了外國的人力及物資支援，然而考慮到駐日美軍有自給自足的能力，因此正在考慮接受駐日美軍的支援，並開始建立有關合作的方式，而過去在2011年東日本大地震，美軍亦有提供協助。
日本氣象廳就表示，在元旦日地震後至今，共發生819次1級震感以上的餘震，其中在首日就有達579次。當局指有關的餘震是陸地板塊地震中，單日餘震最多的一次。日本國土地理院透過衛星相片研究，指出有大量的沙泥在輪島的東部積聚，若果發生暴雨或是融雪，擔心會發生有大規模的山泥傾瀉。