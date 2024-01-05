日本地震｜死亡人數增至94人逾200人失蹤　錄800次以上餘震

日本石川縣能登半島的地震，今日（5日）已是災後的第5日。石川縣今日公布的死亡人數已達94，並且有227人仍然失蹤。另外由於當地經過落雨及落雪，當地擔心之後融雪會引發山泥傾瀉。而美國表示願意派出駐日美軍協助，日本政府已準備安排協調。

能登半島的地震，到今日已經到災後的第5日，石川縣宣布死亡人數為94人，並有227人狀況未明。日本厚生勞働省公布，直至今午4時15分，在石川、富山及新潟3個縣內仍有共77,519戶仍然未有食水供應。當中石川縣七尾市最多，有約21,500戶。而在下午2時為止，石川及富山共有14個醫療機構仍然缺水及缺煤氣供應，當中石川縣更有2間醫療機構有倒塌風險。