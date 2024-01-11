日本地震｜災區多處斷水 明治增產嬰幼兒液體奶因應需求

日本石川縣能登半島元旦7.6級強烈地震，廣泛地區受破壞，許多地方停水，沖泡奶粉不易，對此明治公司周三(10日)宣布增產不需要沖泡的嬰幼兒用液體奶。

液體奶訂單急增

時事通信社報道，液體奶不像奶粉需要溶解在熱水中，因此即使停水也可飲用。受強震影響，嬰幼兒用液體奶需求迅速增加，明治表示，1月訂單量是平常的2倍以上。隨著各地支援物資不斷湧往災區，預料在災區以外的地方會出現缺貨。

明治在日本的液體奶市場佔有率約7成。能登地震發生後，明治應日本營養師協會呼籲，向災區捐贈約3,700罐液體奶。同時，在災區以外的地方政府及企業似乎在增加訂單量作為預備之用，明治為因應需求決定增產。