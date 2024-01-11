日本地震｜災區多處斷水 明治增產嬰幼兒液體奶因應需求

日本石川縣能登半島元旦7.6級強烈地震，廣泛地區受破壞，許多地方停水，沖泡奶粉不易，對此明治公司周三(10日)宣布增產不需要沖泡的嬰幼兒用液體奶。
液體奶訂單急增
時事通信社報道，液體奶不像奶粉需要溶解在熱水中，因此即使停水也可飲用。受強震影響，嬰幼兒用液體奶需求迅速增加，明治表示，1月訂單量是平常的2倍以上。隨著各地支援物資不斷湧往災區，預料在災區以外的地方會出現缺貨。
明治在日本的液體奶市場佔有率約7成。能登地震發生後，明治應日本營養師協會呼籲，向災區捐贈約3,700罐液體奶。同時，在災區以外的地方政府及企業似乎在增加訂單量作為預備之用，明治為因應需求決定增產。
液體奶送往災區
截至本月9日，各方已向災區送去648罐奶粉，液體奶則多達4,810罐，顯見災區物資仍以液體奶為主。農林水產省表示，災區地方政府通報當地沒法用水，因此希望送來液體奶。目前石川縣輪島市、珠洲市仍大規模斷水，對液體奶需求相當高。
311大地震後，日本消費者對於液體奶的需求不斷提高，政府於2018年解除製造及販賣限制。明治正以「不僅限於災害時，平時外出時也可輕鬆餵奶」為宣傳內容來推廣液體奶。但因售價較高，2022年的日本嬰幼兒奶市場仍以奶粉為主，液體奶的銷售額僅佔約3%。