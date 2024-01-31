日本地震｜災區無臭流動廁所獲災民讚好 設計靈感來自咖啡烘焙機

日本石川縣元旦7.6級地震後，避難所的衛生狀況受到關注。《北國新聞》報道，曾獲搞笑諾貝爾獎的日本金澤大學名譽教授廣瀨幸雄，與大阪一間企業共同研發的「無臭流動廁所」，獲得災民好評，靈感來自開發咖啡烘焙機時發現高溫蒸氣可以除臭。

無臭廁所曾於311地震避難所應用

目前各避難所共設置53座無臭流動廁所，利用約攝氏400度的高溫蒸氣對排泄物殺菌，期望達到抑臭效果。廣瀬幸雄10多年前開始研究「無臭廁所」，在開發咖啡烘焙機過程中，發現高溫蒸氣可以抑制氮氣及硫磺等惡臭成分，並在2011年311大地震時，將試行的流動廁所運到岩手縣陸前高田市避難所實際應用。