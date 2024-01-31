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國際
2024-01-31 17:49:29

日本地震｜災區無臭流動廁所獲災民讚好 設計靈感來自咖啡烘焙機

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日本石川縣地震災情。(資料圖片)

日本石川縣地震災情。(資料圖片)

日本石川縣元旦7.6級地震後，避難所的衛生狀況受到關注。《北國新聞》報道，曾獲搞笑諾貝爾獎的日本金澤大學名譽教授廣瀨幸雄，與大阪一間企業共同研發的「無臭流動廁所」，獲得災民好評，靈感來自開發咖啡烘焙機時發現高溫蒸氣可以除臭。

無臭廁所曾於311地震避難所應用

目前各避難所共設置53座無臭流動廁所，利用約攝氏400度的高溫蒸氣對排泄物殺菌，期望達到抑臭效果。廣瀬幸雄10多年前開始研究「無臭廁所」，在開發咖啡烘焙機過程中，發現高溫蒸氣可以抑制氮氣及硫磺等惡臭成分，並在2011311大地震時，將試行的流動廁所運到岩手縣陸前高田市避難所實際應用。

現在設置在能登地區避難所的流動廁所，是廣瀨與大阪市一間公司從兩年前起開發的產品。他們詢問能登地方政府後，110日從在珠洲市設置3座開始，陸續在輪島市、七尾市、穴水町等地的避難所設置53座流動廁所。

《北國新聞》相關報道。(互聯網) 日本石川縣地震災情。(資料圖片) 日本石川縣地震災情。(資料圖片) 日本石川縣地震災情。(資料圖片)

災民：比起食物，廁所更重要

廣瀨在災區聽到有女士說「比起食物，廁所更重要」。也有人很高興這種流動廁所附有溫水洗淨功能等，且沒有異味，還可以在內安裝暖氣防寒。

廣瀨也以高溫烘焙咖啡招待災區工作人員，說如果能在稍微減輕避難所生活壓力方面幫上忙，他會很高興。

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另外，石川縣政府表示，截至130日下午2時，已確認縣內共238人罹難，其中15人為「災害關聯死亡」，另有1,179人受傷。

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