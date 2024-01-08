日本地震｜災區逾3300人處於孤立1.8萬戶仍停電　近六成人滿意政府反應（不斷更新）

日本石川縣能登半島在元旦日發生的大地震，石川縣今午（8日）公布，最新的死亡人數已達到168人，當中輪島同時全縣失蹤人數增至323人。當局指，未來一個月預計仍會發生達5級以上的地震，而日本媒體的民意調查，有達57%的受訪者認為政府的應對迅速。

石川縣政府今午2時的災情發布，指死難者人數為168，按地區劃分，在輪島市及珠洲市都有70人死亡、穴水町有18人、七尾市5人、志賀町及能登町分別有2人，羽咋市有1人。而失蹤人數方面，輪島市的失蹤人數急增，全縣失蹤人數達323人。另外直至今日為止，輪島市及珠洲市在內的4個市及町之中，有24個村鎮仍處於被孤立的狀態，當中最少包括3,345人，比之前一日增加了1,027人。