日本地震｜石川縣死亡人數增至48人　新潟核電廠燃料池水溢出（不斷更新）

【16:30更新】石川縣在下午3時半公布，縣內死亡人數增至48人，當中包括珠洲市20人、輪島市19人、七尾市5人、穴水町2人、羽咋市及志賀町各1人。石川縣目前共開放353個避難中心，收容了27,785人。當中輪島市70個避難所收容了9,229人。另外，能登機場的通往金澤市的道路在下午3時半獲得開通，能登機場受困情況獲解除。

【15:00更新】JR東日本表示，新潟至越後湯澤的上越新幹線下行路段，在今日（2日）下午恢復，而北陸新幹線在下午3時後亦陸續恢復，不過部份路段仍有機會出現延誤。能登半島的地方政府代表，透過網絡出席災害會議，指受災地遭受災難性的破壞，並指開始出現物資不足的情況。珠洲市市長表示：「市內處於毀滅狀況，約1,000棟住宅被完全破壞。」他表示包括水、食物、牛奶、女性用品等，基本一切物資都出現短缺。穴水町町長就表示，町內受到災難性毀滅，有9家樓房倒塌造成人命傷亡。

【13:00更新】石川縣政府公布，能登半島的死亡人數增加至30人，另外能登機場據報有500人被困。而日本首相岸田文雄周四（4日）到伊勢神宮的新年參拜會延期，原定的新年記者會就改在首相官邸進行。而原本在東京皇居進行的天皇新年會見亦中止。

日本石川縣能登半島近岸元旦日發生7.6級強烈地震。日本傳媒報道，地震造成石川、新潟、福井、富山和岐阜5個縣出現災情，石川、新潟、富山、福井及歧阜等縣亦有數十人受傷，至今已知增至13人死亡。位於新潟縣柏崎市柏崎刈羽核電廠燃料池內水因地震溢出。公司已確認建築物外沒有泄漏或損壞。

