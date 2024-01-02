日本地震｜石川縣死亡人數增至48人　新潟核電廠燃料池水溢出（不斷更新）

【16:30更新】石川縣在下午3時半公布，縣內死亡人數增至48人，當中包括珠洲市20人、輪島市19人、七尾市5人、穴水町2人、羽咋市及志賀町各1人。石川縣目前共開放353個避難中心，收容了27,785人。當中輪島市70個避難所收容了9,229人。另外，能登機場的通往金澤市的道路在下午3時半獲得開通，能登機場受困情況獲解除。
【15:00更新】JR東日本表示，新潟至越後湯澤的上越新幹線下行路段，在今日（2日）下午恢復，而北陸新幹線在下午3時後亦陸續恢復，不過部份路段仍有機會出現延誤。能登半島的地方政府代表，透過網絡出席災害會議，指受災地遭受災難性的破壞，並指開始出現物資不足的情況。珠洲市市長表示：「市內處於毀滅狀況，約1,000棟住宅被完全破壞。」他表示包括水、食物、牛奶、女性用品等，基本一切物資都出現短缺。穴水町町長就表示，町內受到災難性毀滅，有9家樓房倒塌造成人命傷亡。
【13:00更新】石川縣政府公布，能登半島的死亡人數增加至30人，另外能登機場據報有500人被困。而日本首相岸田文雄周四（4日）到伊勢神宮的新年參拜會延期，原定的新年記者會就改在首相官邸進行。而原本在東京皇居進行的天皇新年會見亦中止。
日本石川縣能登半島近岸元旦日發生7.6級強烈地震。日本傳媒報道，地震造成石川、新潟、福井、富山和岐阜5個縣出現災情，石川、新潟、富山、福井及歧阜等縣亦有數十人受傷，至今已知增至13人死亡。位於新潟縣柏崎市柏崎刈羽核電廠燃料池內水因地震溢出。公司已確認建築物外沒有泄漏或損壞。
內閣官房長官林芳正表示，至少接獲6宗樓宇倒塌有人被困報告。其中石川縣七尾市一幢7層高樓宇整幢倒塌。輪島市鮮魚店聚集的「輪島早市」多幢住宅倒塌並發生大火，估計至少50多幢住宅及商店焚毀。多個市町停水停電，仍有3.3萬戶停電。9個縣共有超過9.7萬人收到避難指示。首相岸田文雄表示，已下令自衛隊、警方及消防等部門盡快抵達災區救援。
厚生勞働省公布，截至今日上午7時，石川縣金澤市、輪島市、珠洲市、羽咋市、七尾市及志賀町在內，有13個市及町停止供水，新潟、富山、長野及福井縣亦有部份地區停水。而石川縣內，有16個醫療設施停電，當中有1處更有倒塌風險。氣象廳在上午10時解除所有的海嘯警報，但當局指在未來一個星期仍有機會發生震度達7級的地震。
東京電力：含放射性物質水未流出建築物外
日本原子能規制廳表示，石川縣能登半島7.6級地震後，石川、新潟及福井各縣的核電站未出現異常。不過東京電力公司表示，新潟縣柏崎刈羽核電站反應堆燃料池水因地震溢出。包括2號機組約10公升，3號機組約0.46公升，6號機組約600公升， 7號機組溢出4升水。水中含有放射性物質，但指未流出建築物外，正檢測輻射水平。原子能規制廳又指，石川縣志賀核電站亦有燃料池的冷卻水濺出池外，但不會對燃料冷卻產生影響，亦未有影響外界。
能登機場約500人被困
日本國土交通省就表示，石川縣能登機場約有500人被困。當局指，機場內大樓出現天花倒塌及玻璃碎裂，約500名機場的使用者、附近居民及職員，因為連接的道路被破壞，而被困在機場。目前被困人士在機場內的停車場，將的士及巴士用作棲息所，並獲得食物及毛毯等物資。