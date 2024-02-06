日本地震｜石川縣災區廢棄物估計244萬噸 等於當地7年垃圾量 需時2年處理

日本石川縣政府估計，拆除因能登半島7.6級地震受損建築物等產生的災害廢棄物最多約有244萬噸，相當縣內約7年的垃圾量，也相當於大約灌滿2座東京巨蛋的水重，需時2年多處理。

《朝日新聞》周二(6日)報道，石川縣地震廢棄物正集中放置在各地方的臨時存放場，縣政府將評估循水路運將廢棄物運到縣內或縣外的處理場，預計在2025年度末(2026年3月底前)完成處理。

石川縣逾5萬建築物損毀或倒塌

縣政府以縣內5萬644幢全倒塌或半倒塌的建築物估計值為基礎，推算所產生廢棄物，包括家具、整理家中物品產生的垃圾等。此外，也估計縣內全部19個市町中，有17個會產生災害廢棄物，全縣災害廢棄物估計達244萬噸左右。