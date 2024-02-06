日本地震｜石川縣災區廢棄物估計244萬噸 等於當地7年垃圾量 需時2年處理

日本石川縣政府估計，拆除因能登半島7.6級地震受損建築物等產生的災害廢棄物最多約有244萬噸，相當縣內約7年的垃圾量，也相當於大約灌滿2座東京巨蛋的水重，需時2年多處理。
《朝日新聞》周二(6日)報道，石川縣地震廢棄物正集中放置在各地方的臨時存放場，縣政府將評估循水路運將廢棄物運到縣內或縣外的處理場，預計在2025年度末(2026年3月底前)完成處理。
石川縣逾5萬建築物損毀或倒塌
縣政府以縣內5萬644幢全倒塌或半倒塌的建築物估計值為基礎，推算所產生廢棄物，包括家具、整理家中物品產生的垃圾等。此外，也估計縣內全部19個市町中，有17個會產生災害廢棄物，全縣災害廢棄物估計達244萬噸左右。
重災區輪島市、珠洲市、能登町、穴水町全倒或半倒的建築物初步估計共約3萬幢，4地產生的災害廢棄物最多約有151萬噸，佔全縣估計值的約6成。
地震災區仍有1800戶停電
石川縣政府表示，截至周一(5日)下午2時，縣內以能登為中心的地區，共有5萬2,337幢房屋受損，7個市町共約3萬8,130戶持續停水。截至下午5時，能登地區仍有約1,800戶停電。
此外，縣內至今有240人在地震中罹難，其中15人疑為「災害關聯死」，另有1,182人受傷。縣內540個避難所，仍有1萬3,946人居住。