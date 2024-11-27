日本地震｜石川縣能登再發生6.6級地震　專家料或再出現7級地震

日本石川縣能登半島，在周二（26日）晚再度發生達黎克特制6.6級的強烈地震。日本的專家指出，今次發生地震的斷層與今年元旦日的大地震屬不同的斷層，預料未來也可能影響其他的斷層，在有關地區發生更強烈的地震。而日本有關部門已警告，在未來的2至3日，當地仍有機會發生大規模的地震。

在日本時間周二晚的10時47分，在石川縣西面對開的海域，發生6.6級的強烈地震，震源深深度僅7公里。今次的地震，遠至關東的琦玉縣以及大阪都感受到，而直到今日上午11時，當地已發生57次的餘震。氣象廳預計，在未來的一個星期還會有達到震度5級的地震發生。