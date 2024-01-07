日本地震｜石川縣近2.9萬人冒寒避難 災民缺水電及日用品 沒流動廁所

日本石川縣能登半島元旦7.6級強烈地震，石川縣政府表示，截至周日(7日)下午2時共開設404個避難所，收容2萬8,821人。據媒體報道，災區部分民眾無法入住避難所，有避難所面臨缺水電、缺暖爐用燃油、缺物資等難題。
截至周日下午，地震死亡人數增至128人，另有至少560人受傷，195人失蹤。首相岸田文雄宣布將這次地震定為「特定非常災害」。
災民被迫住農田溫室
日本放送協會(NHK)報道，有避難所面臨生活必需物資不足的情況，輪島市有災民無法入住指定避難所。其中，長井町一間小學被指定為避難所，但因人數太多無法增加收容量，加上物資短缺，約30人被迫轉往小學附近一處農用溫室避難，當中包括一名因慢性病臥病的95歲老婦。正值冬季，災民晚上要靠多穿幾件衣服度過寒夜，預計未來數天將持續降雪，天氣更嚴寒，令災民擔心如何度日。
災民缺流動廁所
因地震破壞供水系統，輪島市避難所洗手間至今仍無水可用，也有避難所無法設置流動廁所，衛生環境惡劣。珠洲市部分避難所用來存放水的「給水袋」以及除菌噴霧等物資不足。
位於石川縣能登町的非指定避難所「崎山山村開發中心」，約50人自行到這裡避難，幾乎全是70歲以上長者。儘管有水車前來，飲用水暫時不缺，但一般生活用水卻很缺乏，洗手間只能一天沖一次水，需用酒精消毒取代用水洗手。
災民瑟縮車房避難
輪島市有民眾在住所未倒塌的車房裡過活，因戶外相當嚴寒，一對父子回倒倒塌的家中撿回一部暖爐以及寢具等，在車房裡禦寒取暖。
輪島市鵠巢區因對外交通中斷已變成陸上孤島，當地斷斷續續降雪，且持續停電，避難所內用作暖爐燃料的煤油及發電機使用的汽油都短缺。避難所雖然一天還能提供兩餐，但除了飲用水不足，災民貼身衣物也明顯缺乏。
石川縣兩萬戶仍停電
北陸電力公司表示，石川縣至今仍有約2萬戶停電。雖有其他電力公司人員前來協助，但供電搶修未見進展，主因是輪島市及珠洲市等地道路中斷，搶修車輛無法進入。災區隨處可見倒塌的電線桿，或被扯斷的電纜。經濟產業大臣齋藤健早前指，石川縣道路受損情況比想像中嚴峻，暫未能確定何時能完成電力搶修。