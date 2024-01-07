日本地震｜石川縣近2.9萬人冒寒避難 災民缺水電及日用品 沒流動廁所

日本石川縣能登半島元旦7.6級強烈地震，石川縣政府表示，截至周日(7日)下午2時共開設404個避難所，收容2萬8,821人。據媒體報道，災區部分民眾無法入住避難所，有避難所面臨缺水電、缺暖爐用燃油、缺物資等難題。

截至周日下午，地震死亡人數增至128人，另有至少560人受傷，195人失蹤。首相岸田文雄宣布將這次地震定為「特定非常災害」。

災民被迫住農田溫室

日本放送協會(NHK)報道，有避難所面臨生活必需物資不足的情況，輪島市有災民無法入住指定避難所。其中，長井町一間小學被指定為避難所，但因人數太多無法增加收容量，加上物資短缺，約30人被迫轉往小學附近一處農用溫室避難，當中包括一名因慢性病臥病的95歲老婦。正值冬季，災民晚上要靠多穿幾件衣服度過寒夜，預計未來數天將持續降雪，天氣更嚴寒，令災民擔心如何度日。