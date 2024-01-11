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國際
2024-01-11 10:45:35

日本地震｜網紅帶情趣用品「賑災」稱預防性犯罪　Cosplay鬼滅到處打卡犯眾怒

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日本地震｜網紅帶情趣用品「賑災」稱預防性犯罪　cosplay鬼滅到處打卡犯眾怒

日本能登半島強震從1日發生至今，各方物資也陸續送到災區。繼相關單位宣布別送辣味即食麵後，竟有網紅到災區發放情趣用品，不少網友氣得叫他快滾。

「使用情趣用品能幫助紓壓」

日本一位男性網紅在社交平台X帖文，分享他和另一位男網紅友人將情趣用品送往石川縣災區，還在帖文中表示這是「預防災區發生性犯罪」、「使用情趣用品能幫助紓壓」等，引爆超過2萬名網友怒火。

有熱心網友到該篇X帖文下方備註，留言提到：「石川縣目前不接受義工自發前往或是個人名義提供物資。無法完全掌握災區情況就行動會有危險，一般車輛湧入災區，也會堵塞緊急用車輛的行動或運送物資路線。正在瀏覽這篇帖文的人，請避免做出威脅生命安全的事情。」

謊稱急需救援和金錢支援

該名網紅之後還陸續發布14篇與災區相關的X帖文，內容包含當地有多冷、證明自己有帶其他物資賑災、進入物資倉庫「參觀」等，還分享了他穿角色造型服飾，扮成「煉獄杏壽郎」（日本動漫《鬼滅之刃》的角色），站在被震裂毀損的柏油路面開心合照的模樣。

更有甚者，他聲稱自己受困北陸深處，急需救援和金錢支援，隨即遭揭穿是虛假帖文，其實他本人待在金澤市安然無恙。

種種離譜行徑讓網友留言開轟，「你是在製造麻煩吧，可以回去嗎」、「快滾回去」、「簡直沒救了」、「拜託你不要再冒犯災民了」、「把cosplay的衣服脫掉會怎樣？現場根本沒人知道你是誰，他們應該也不想看到你這種輕蔑的態度」、「居然在裂開的道路前面笑着比出勝利手勢，根本就是在嘲笑災區的民眾，還有請你不要提到『煉獄杏壽郎』的名字」。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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