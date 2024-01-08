日本地震｜能登半島唯一國道多處受破壞　無人機顯示落雪後珠洲災區（不斷更新／有片）

日本石川縣能登半島在元旦日發生的大地震，石川縣今午（8日）公布，最新的死亡人數已達到168人，當中輪島同時全縣失蹤人數增至323人。當局指，未來一個月預計仍會發生達5級以上的地震，而日本媒體的民意調查，有達57%的受訪者認為政府的應對迅速。 石川縣政府今午2時的災情發布，指死難者人數為168，按地區劃分，在輪島市及珠洲市都有70人死亡、穴水町有18人、七尾市5人、志賀町及能登町分別有2人，羽咋市有1人。而失蹤人數方面，輪島市的失蹤人數急增，全縣失蹤人數達323人。通往能登半島的哩一國道249號。傳媒指直到今日下午2時，道路仍有多達24處的地方受到包括山泥傾瀉影響而無法通行，影響了對當地的救援。而包括重災區的輪島市及珠洲市，就僅依靠該道路進出，令能登半島的狀況如同孤島。另外直至今日為止，輪島市及珠洲市在內的4個市及町之中，有24個村鎮仍處於被孤立的狀態，當中最少包括3,345人，比之前一日增加了1,027人。

日本北陸電力表示，受地震影響而停電的避難早前有達53間，當中有約超過200人在避難，而除了有4間目前無法前往之外，預計會在今日完成恢復電力的工作。而直至今日中午，已完成46間的電力恢復工作，另外3間會在今日內完成。同時當局表示，珠洲市、輪島市、能登町、穴水町及七尾市仍有18,000戶停電。北陸電力又表示，目前會以恢復醫療機構及福利設施的電力為優先工作。 自衛隊增員至6100人 日本媒體就有關地震的政府處理進行民意調查，當中有57%的受訪者認為政府應對迅速，但仍有32%人不認同。對於首相岸田文雄拒絕外國的人力及物資援助，就有44%的受訪者認為不洽當，認為洽當就有35%。日本防衛省就表示，今日再將投入災區的人員由5,900人再增至6,100人，岸田文雄就表示不會放棄有關的救援。而為了讓物資的輸送可以更快速，當局要求盡快完成對能登機場的修復工程。另外石川縣就表示，會在明日派出100人到被大火大規模燒毀的旅遊熱點「輪島朝市」內進行搜救。