日本地震｜能登半島清晨地震向上修正為6級 至少2傷輪島市5民房倒塌(有片)

日本石川縣能登半島周一清晨發生的地震，氣象廳向上修正為6級，至少造成2人受傷，輪島市有5幢房屋倒塌。
能登半島1月1日發生7.6級強烈地震，造成260人罹難。警方表示，輪島市倒塌的5幢房屋是1月1日受災的住宅。
清晨約6時31分發生的地震，氣象廳起初估計為5.9級，震源深度為10公里，其後經過詳細分析，向上修正為6級，震源深度為14公里。今次地震並無引發海嘯。
石川縣津幡町公所表示，當地一名60多歲婦人聽到緊急地震速報後受驚，從床上摔下導致右腳骨折。富山縣東部消防組合表示，縣內滑川市一名20多歲男子在疏散途中跌倒，頭部及臀部輕微撞傷。
新幹線部分路段停駛
北陸電力公司表示，上午的地震並未影響位於石川縣志賀町的志賀核能發電廠設備，放射線量也未出現異常。
JR東日本公司表示，今次地震導致上越新幹線和北陸新幹線部分路段的列車一度停駛。
石川 輪島で住宅倒壊か けが人の情報なし【震度5強】— NHKニュース (@nhk_news) June 3, 2024
NHKが撮影した映像では、石川県輪島市大屋地区にある2階建ての住宅が倒壊している様子が確認できます。警察によりますと、この住宅は2日の時点では倒壊していなかったということです。https://t.co/GcqK8bg3xp#nhk_video pic.twitter.com/sKw2iP1Zn7