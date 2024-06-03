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國際
2024-06-03 14:44:57

日本地震｜能登半島清晨地震向上修正為6級 至少2傷輪島市5民房倒塌(有片)

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輪島市有房屋倒塌。(互聯網)

輪島市有房屋倒塌。(互聯網)

日本石川縣能登半島周一清晨發生的地震，氣象廳向上修正為6級，至少造成2人受傷，輪島市有5幢房屋倒塌。

能登半島11日發生7.6級強烈地震，造成260人罹難。警方表示，輪島市倒塌的5幢房屋是11日受災的住宅。

清晨約631分發生的地震，氣象廳起初估計為5.9級，震源深度為10公里，其後經過詳細分析，向上修正為6級，震源深度為14公里。今次地震並無引發海嘯。

石川縣津幡町公所表示，當地一名60多歲婦人聽到緊急地震速報後受驚，從床上摔下導致右腳骨折。富山縣東部消防組合表示，縣內滑川市一名20多歲男子在疏散途中跌倒，頭部及臀部輕微撞傷。

輪島市有民房倒塌。(互聯網) 輪島市有民房倒塌。(互聯網) 輪島市有民房倒塌。(互聯網) 輪島市有民房倒塌。(互聯網) 輪島今次倒塌民房在1月強震時已損毀。(互聯網) 輪島市有民房倒塌。(互聯網) 戶外觀測鏡頭拍到輪島市地震一刻。(互聯網)

新幹線部分路段停駛

北陸電力公司表示，上午的地震並未影響位於石川縣志賀町的志賀核能發電廠設備，放射線量也未出現異常。

JR東日本公司表示，今次地震導致上越新幹線和北陸新幹線部分路段的列車一度停駛。

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