日本地震｜能登半島清晨地震向上修正為6級 至少2傷輪島市5民房倒塌(有片)

日本石川縣能登半島周一清晨發生的地震，氣象廳向上修正為6級，至少造成2人受傷，輪島市有5幢房屋倒塌。

能登半島1月1日發生7.6級強烈地震，造成260人罹難。警方表示，輪島市倒塌的5幢房屋是1月1日受災的住宅。

清晨約6時31分發生的地震，氣象廳起初估計為5.9級，震源深度為10公里，其後經過詳細分析，向上修正為6級，震源深度為14公里。今次地震並無引發海嘯。

石川縣津幡町公所表示，當地一名60多歲婦人聽到緊急地震速報後受驚，從床上摔下導致右腳骨折。富山縣東部消防組合表示，縣內滑川市一名20多歲男子在疏散途中跌倒，頭部及臀部輕微撞傷。