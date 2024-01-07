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國際
2024-01-07 13:15:03

日本地震｜能登半島災民遇大雪天氣　氣象廳不排除再有7級以上巨震

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日本地震｜能登半島災民遇大雪天氣　氣象廳不排除再有7級以上巨震

日本氣象廳表示，受到高層大氣強冷空氣影響，能登半島8日預計將逐漸轉雨為雪，氣象廳已發出大雪警報。不僅要注意避免大雨引發的山崩，還要小心積雪對交通和道路結冰的影響。 

降雪量預計進一步增加

據日媒引述日本氣象廳的說法，每年這個時候的強冷空氣將流入北陸和新潟縣上空，陰雨的天氣將逐漸轉為降雪。預計7日夜間至8日中午前，部分地區將出現大雪。截至8日上午的24小時內，石川縣山區降雪量將達到60厘米，平原地區降雪量將達到25厘米。另外，新潟縣山區90厘米，平地30厘米；富山縣山區70厘米，平地40厘米；福井縣山區60厘米，平地10厘米，甚至此後降雪量預計還會進一步增加。

由於大雪使能見度降低，很難看到道路上的裂縫和凹陷，再加上部分地區因地震搖晃，地面土壤鬆脫，當局呼籲用路人要格外小心。而日本氣象廳也呼籲民眾要注意大雨引起的山崩、大雪對交通的影響、農業設施的破壞以及道路結冰等。

日本石川縣大地震後，輪島市受到嚴重破壞。(美聯社) 日本石川縣大地震後，輪島市受到嚴重破壞。(美聯社) 日本石川縣大地震後，輪島市受到嚴重破壞。(美聯社) 日本石川縣大地震後，輪島市受到嚴重破壞。(美聯社)

觀測到1149次1級以上地震

另外，在過去的地震中，曾發生過多人在地震後喪生的災難性死亡事件，當局也提醒民眾要注意保暖，避免體溫過低。

以能登地區及其周邊為中心的地震活動持續活躍，截至7日上午8時，已觀測到1149次1級以上地震。因此日本氣象廳警告，在第一次地震發生後的一周內，都可能會有規模較大的餘震，不排除還可能出現最大強度為7級的地震，提醒大家要提高警覺。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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