日本地震｜被困72小時後獲救八旬婦死亡　災區接近百宗發災難財投訴

日本石川縣的地震，雖然今日（18日）暫時未有增加死亡人數，不過當地媒體證實，早前在災區被困超過72小時的一名89歲老婦，被救出2日後死亡，死因是被長期壓住而出現擠壓症候群。另外日本警察透露，在災區接獲了近百宗有關有人借災難「發災難財」的報告。 日本媒體報道，在地震後72小時才獲救的89歲老婦外節子在獲救的2日後死亡。節子婆婆是在1月4日的下午被大阪派來的救援隊，在輪島市的一棟倒塌住宅內救出。當時節子婆婆在幼子外忠司用身體抵擋瓦礫下得以存活，但忠司及後證實死亡。節子婆婆的長子外武志就透露，婆婆獲救後，因為長期受到擠壓而出現「擠壓症候群」，在輪島市的醫院接受治療期間，到1月6日的凌晨死亡。

婆婆的家人又透露，雖然在送院時醫生已表示婆婆可能會有擠壓症候群，但是直到離世前的一日，婆婆可以清楚地回應醫生及護士的問題，家屬還以為婆婆可以康復。擠壓症候群是指身體受長期的擠壓令血液流動停止，但隨着壓力快速獲得解放後，「毒素」隨血液走遍全身而引致患者死亡，有關的症狀於日本1995年的阪神地震後獲得關注。 石川縣下午2時的災情報告，死亡人數維持在232人，而當局至今已經公布了當中80名死者的名字，另外仍有21人失蹤，當中17人在輪島市。而全縣累計有28,925棟住戶在災難中被毀。