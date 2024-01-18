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國際
2024-01-18 17:41:28

日本地震｜被困72小時後獲救八旬婦死亡　災區接近百宗發災難財投訴

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大阪消防局早前在災區救出的89歲老婦，其後死亡。(網上圖片)

大阪消防局早前在災區救出的89歲老婦，其後死亡。(網上圖片)

日本石川縣的地震，雖然今日（18日）暫時未有增加死亡人數，不過當地媒體證實，早前在災區被困超過72小時的一名89歲老婦，被救出2日後死亡，死因是被長期壓住而出現擠壓症候群。另外日本警察透露，在災區接獲了近百宗有關有人借災難「發災難財」的報告。

日本媒體報道，在地震後72小時才獲救的89歲老婦外節子在獲救的2日後死亡。節子婆婆是在1月4日的下午被大阪派來的救援隊，在輪島市的一棟倒塌住宅內救出。當時節子婆婆在幼子外忠司用身體抵擋瓦礫下得以存活，但忠司及後證實死亡。節子婆婆的長子外武志就透露，婆婆獲救後，因為長期受到擠壓而出現「擠壓症候群」，在輪島市的醫院接受治療期間，到1月6日的凌晨死亡。

駐日美軍派出直昇機協助運送物資。(路透社)

駐日美軍派出直昇機協助運送物資。(路透社)

婆婆的家人又透露，雖然在送院時醫生已表示婆婆可能會有擠壓症候群，但是直到離世前的一日，婆婆可以清楚地回應醫生及護士的問題，家屬還以為婆婆可以康復。擠壓症候群是指身體受長期的擠壓令血液流動停止，但隨着壓力快速獲得解放後，「毒素」隨血液走遍全身而引致患者死亡，有關的症狀於日本1995年的阪神地震後獲得關注。

石川縣下午2時的災情報告，死亡人數維持在232人，而當局至今已經公布了當中80名死者的名字，另外仍有21人失蹤，當中17人在輪島市。而全縣累計有28,925棟住戶在災難中被毀。

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逾萬人申請當災區義工

日本國家公安委員長松村祥史，在今日出席例行的記者會簡介治安情況時。指因為地震後，利用地震的不便發「災難財」的投訴增加，直至周三為止已有96宗。當中包括到災區的住宅進行探訪，並在沒有合約下為住宅鋪上藍色的防水布索取高額費用。松村指，過去的災難都有發生過類似的騙財事件，又指災民如果發現事件要盡快報警。

另外輪島市今日是接收受害者入住臨時住宅申請的最後一日，因此有大量災民到場填表，據輪島市政府指，至今有約3,500戶的申請，市政府會按有關數字而建造適當數字的臨時住宅安置災民。石川縣又表示，至今為止有關的義工申請達1.09萬人，當中有3,100人來自縣內，另外約7,800人來自其他縣。該縣各地方政府已着手調查需要的義工人數，以協助災後的重建，不過受災最嚴重的輪島市及珠洲市則仍未開始有關的調查。在珠洲市，當局決定全市11間市立中小學在下周一（22日）復課，而市內的101名中學生會在下周日（21日）安排到附近的金澤市集體避難。

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