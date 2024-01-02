日本地震｜輪島市7層高大樓倒塌 觀光景點「朝市通」火燒逾10小時後救熄 逾200幢建築焚毀(有片)

日本石川縣能登半島元旦7.6級強烈地震，日本放送協會(NHK)周二(2日)報道，重災區之一的輪島市至少15人死亡，7人重傷，多人輕傷。其中河井町有多幢建築物毀損或倒塌，消防表示，當地一間老字號漆器公司的7層高大樓整幢倒塌，壓垮隔壁建築物，據稱有2人來不及逃離。

當局接獲市內超過50宗「房屋倒塌」通報，有居民受困，也有通報指「有人失去意識」。另有居民因骨折或頭部被掉下物件擊傷送院。