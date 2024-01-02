日本地震｜輪島市7層高大樓倒塌 觀光景點「朝市通」火燒逾10小時後救熄 逾200幢建築焚毀(有片)

日本石川縣能登半島元旦7.6級強烈地震，日本放送協會(NHK)周二(2日)報道，重災區之一的輪島市至少15人死亡，7人重傷，多人輕傷。其中河井町有多幢建築物毀損或倒塌，消防表示，當地一間老字號漆器公司的7層高大樓整幢倒塌，壓垮隔壁建築物，據稱有2人來不及逃離。
當局接獲市內超過50宗「房屋倒塌」通報，有居民受困，也有通報指「有人失去意識」。另有居民因骨折或頭部被掉下物件擊傷送院。
住宅區成焦土
輪島市中心旅遊景點「朝市通」一帶民房自周一傍晚6時許起火，火勢猛烈，焚燒10多小時後周二早上大致受控。從畫面可見，大火基本救熄，住宅區已成焦土廢墟，部分房屋仍冒出濃煙。據報，地震後因道路塌陷，消防車一度難以接近救火，估計包括住宅及商店等約200幢建築物焚毀。
救援人員經海空兩路進入災區
報道指，多條通往輪島市道路斷裂損毀，車輛無法通行，救援人員暫時無法進入災區，援助物資亦出現短缺。
輪島市及珠洲市等多處對外交通中斷，首相岸田文雄周二表示，因進入能登半島北部極其困難，政府計劃經海路派遣救援人員進入災區並派送物資。防衛大臣木原稔宣布，已組成一支萬人聯合特遣部隊負責救災。他指，目前災區有多處地方陸路無法通行，因此需由海空進入，「(政府)將全力應對，特別注重速度，並將拯救生命視作首要任務。」