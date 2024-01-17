日本地震｜輪島朝市發現10人遺體至232人死亡　250中學生與家人分開兩個月

日本能登半島的地震已經過17日，當局今早（17日）在發生大火的輪島朝市重新展開搜索，並發現多10具遺體，令死亡人數增至232人。另外當地約250名中學生將集體撤離災區到其他地方避難及繼續上學，預計要與家人分開約兩個月。

因為大雪天氣，輪島市的搜索工作在之前兩日停止，在今早9時半恢復。當局隨即在火災的輪島市的朝市通內，再發現10具遺體，令死亡人數增加至232人。輪島朝市的商會代表指，大火將記載有關朝市工作人員資料的名薄燒毀，因此難以與相關人員聯絡，現在只能寄望他們都在避難所。另外石川縣仍有21人失蹤，並且有1,037人受傷。