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國際
2024-01-17 13:16:37

日本地震｜輪島朝市發現10人遺體至232人死亡　250中學生與家人分開兩個月

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大火的輪島朝市的搜索重開。(美聯社)

大火的輪島朝市的搜索重開。(美聯社)

日本能登半島的地震已經過17日，當局今早（17日）在發生大火的輪島朝市重新展開搜索，並發現多10具遺體，令死亡人數增至232人。另外當地約250名中學生將集體撤離災區到其他地方避難及繼續上學，預計要與家人分開約兩個月。

因為大雪天氣，輪島市的搜索工作在之前兩日停止，在今早9時半恢復。當局隨即在火災的輪島市的朝市通內，再發現10具遺體，令死亡人數增加至232人。輪島朝市的商會代表指，大火將記載有關朝市工作人員資料的名薄燒毀，因此難以與相關人員聯絡，現在只能寄望他們都在避難所。另外石川縣仍有21人失蹤，並且有1,037人受傷。

日本在大雪後重新搜索工作。(美聯社)

日本在大雪後重新搜索工作。(美聯社)

輪島市今日就將250名當地的中學生，集體轉移到石川縣的白山市避難，主要原因是有關的學校被用作避難所，學校要恢復上課無期，故在徵得學生家長同意後，將學生集體搬到別處上課及避難至少2個月。市政府預計學生們會在下午抵達白山市的設施。石川縣至今已有22,363戶住宅被毀。

逾五萬戶仍然斷水

另一個災區的珠洲市，部份地區在周二已經恢復供水。在地震後因為供水中斷，部份居民需要依靠井水用作洗衣及沖涼。不過石川縣方面表示，目前仍有約5.2萬戶未有食水供應，估計需要2個月時間才能全部恢復。

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