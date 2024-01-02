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國際
2024-01-02 12:54:00

日本地震｜輪島西移1.3米　專家：近10條斷層或同時移動（更新）

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日本7.6級地震破139年紀錄，專家：近10條斷層或同時移動。(AP)

日本7.6級地震破139年紀錄，專家：近10條斷層或同時移動。(AP)

日本石川縣能登半島近岸元旦日發生7.6級強烈地震，至今造成至少13人死亡，數十人受傷。當地有專家表示，從能登半島附近活動中的斷層不到10條，這次地震很有可能是全部斷層同時移動數十公里所引起，是能登地區139年以來最大地震。日本國土地理院就表示，根據電子測量的分析，輪島向西移動了1.3米。

日本石川縣能登地區1日下午發生規模7.6的強烈地震，事發影片流傳網上，部分影片可見地面地磚如波浪般此起彼落，令人驚駭。日本氣象廳也正式將這次地震命名為令和6年能登半島地震，指出這是自1885年有紀錄以來，石川縣能登地區139年來最大的一次地震；預料未來兩到三天內，仍有可能發生震度約7級的強震，呼籲民眾留意建築物倒塌及土石崩塌等可能危險。

專家：今次地震強度堪比阪神大地震。(AP)

專家：今次地震強度堪比阪神大地震。(AP)

專家：今次地震強度堪比阪神大地震

金澤大學地震學教授平松義宏表示，由地下流體引起的一系列活動中，長斷層似乎在移動，有可能是新發現了隱藏斷層，通常強震過後，有可能繼續發生大範圍餘震，如果是斷層地震，就會引起大規模的連鎖反應

兵庫縣立大學地球物理學教授後藤忠指出，這次地震似乎屬於「逆斷層型」；推測從能登半島北側的珠洲市到輪島市，大約10條的活動斷層可能是同時移動，移動的距離可能有數十公里以上。後藤忠又分析地震波形，發現這次強度可能堪比1995年的阪神大地震受災範圍。

輪島如同遭炮彈襲擊

日本國土地理院就表示，從地震震央周圍的電子測量點分析，接近震央的輪島發生龐大的地殼變動，並向西移1.3米。而珠洲以及能登島都出現移動，當中珠洲西移80厘米，能登島向西北移動約60厘米。國土地理院就表示，有關的準確數字在之後可能會有改動，但是因為部份的觀測點未有資料提供，故不排除往後會發現更多的地殼變動。

從網民的影像就見到，輪島火災令多處變成廢墟。有媒體更形容現場如遭到炮彈襲擊過後一樣。

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