日本地震｜避難生活難捱 大型渡輪赴七尾市供災民短暫度假

日本石川縣能登半島元旦7.6級地震發生至今逾兩周，清理及重建災區遙遙無期。石川縣政府表示，截至周一(15日)下午2時，共有1萬6,742人在縣內的390處避難所生活。為提供受災長者及孕婦等更好的居住環境，以及防止因避難所衛生環境惡化等原因導致的「與災害相關死亡」，石川縣政府正安排讓這些人跟其家人入住旅館或酒店等地，進行「二次避難」。

災民二次避難

縣政府指出，截至周日(14日)，「二次避難」民眾達780人，比前一天增加363人，周一起將在金澤市內旅館開設「二次避難所」。但未知災民何時能重過正常生活，避難生活恐會持續一段長時間。