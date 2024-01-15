日本地震｜避難生活難捱 大型渡輪赴七尾市供災民短暫度假

日本石川縣能登半島元旦7.6級地震發生至今逾兩周，清理及重建災區遙遙無期。石川縣政府表示，截至周一(15日)下午2時，共有1萬6,742人在縣內的390處避難所生活。為提供受災長者及孕婦等更好的居住環境，以及防止因避難所衛生環境惡化等原因導致的「與災害相關死亡」，石川縣政府正安排讓這些人跟其家人入住旅館或酒店等地，進行「二次避難」。
災民二次避難
縣政府指出，截至周日(14日)，「二次避難」民眾達780人，比前一天增加363人，周一起將在金澤市內旅館開設「二次避難所」。但未知災民何時能重過正常生活，避難生活恐會持續一段長時間。
另外，因部分地區的供水等基礎設施仍未修復，防衛省周日派遣向企業承租的大型渡輪到七尾市，並開放給避難所災民登船使用大浴場、餐廳等設施，讓疲於避難生活的民眾可以暫時放鬆。
船上有像旅館一般的房間供災民住宿，備有洗衣、乾衣、wifi等設備，並提供早餐和晚餐，最多可容納200人。災民一次可在船上度過兩日一夜，費用全免。
災民：地震後第一次洗澡
這艘渡輪提供給七尾市內各避難所的民眾使用，欲使用的人必須事先申請，當局也會視情況開放讓更多人利用，首日就有約60人登船。一名從東京返鄉遇上地災的研究生與祖母一同登船，表示「這是今年第一次可以洗澡，覺得舒服多了」。
另外，截至周一下午，地震死亡人數增至222人，1,025人受傷，仍有22人下落不明。