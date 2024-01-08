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國際
2024-01-08 10:33:00

日本地震｜部分海域變陸地　據指面積擴大約240公頃

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日本地震導致部分海域變陸地，據指面積擴大約240公頃。(X)

日本地震導致部分海域變陸地，據指面積擴大約240公頃。(X)

日本能登半島1日發生7.6級地震，當地媒體6日引述研究人員報道，石川縣能登半島地震導致沿海部分海底抬升變成陸地。據報從能登半島珠洲市經輪島市至志賀町沿岸長度約85公里的海底隆起露出水面，珠洲市至輪島市沿岸大約50公里範圍內，陸地面積就擴大約240公頃。

日本《讀賣新聞》報道，日本國土地理院研究人員分析衛星觀測數據，發現從能登半島珠洲市經輪島市至志賀町的沿岸海底隆起露出水面，總長度大約85公里。其中，輪島市皆月灣一帶海底隆起大約4米，海岸線向海中推進大約200米。研究人員分析航空攝影圖片，發現僅在珠洲市至輪島市沿岸大約50公里範圍內，陸地面積就擴大約240公頃。據共同社報道，根據空中觀測，輪島市沿海大約15公里範圍出現水下陸地抬升出水面現象。有網民於網上分享輪島市黑島漁港及周邊海岸線地於震前後的變化，可見地震後2日的海岸線多出一片土地。

2023年12月8日，輪島市海岸線。(X) 2024年1月2日，輪島市海岸線多出一片土地。(X)

專家：地震導致地形改變數千年來在這一帶發生過多次

廣島大學地理學副教授後藤秀昭表示，這類導致地形改變的地震數千年來在這一帶發生過多次，1日的地震已經達到這一程度。

日本氣象協會統計，包括17.6級地震前數分鐘發生的一次地震在內，截至昨日中午，能登半島地區發生最大震度5級及以上地震15次。其中，6日深夜發生的一次地震最大震度達到6級。

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