日本地震｜配合節電 東京晴空塔首見整晚熄燈

日本首都圈等廣泛地區受到本月16日福島地震影響，電力供應不足，東京知名地標晴空塔周二配合節電，開業10年來首次整晚熄燈。東京鐵塔、彩虹橋等知名建築物同樣因節電熄燈。

日媒‎報道，東京晴空塔及晴空塔城實施不亮燈、停用半數電梯等4項節電措施。晴空塔表示，這是從2012年開業以來，首度整晚熄燈。晴空塔日常從下午5時45分到零時會亮燈，但周二晚熄燈後考慮到航機飛行安全，僅在觀景台所在的離地高度約450米及350米附近，亮起警示燈。

彩虹橋同樣熄燈

經濟產業省表示，由於日本政府呼籲各界節電，東京晴空塔、東京鐵塔及東京都廳等知名建築物，周二都取消亮燈或縮小亮燈範圍。台場彩虹橋等橋樑及澀谷Scramble Square，同樣不亮燈。

關東多地周二降雪或降雨，東京市區下午2時氣溫僅攝氏2.5度，比預測更低，東京23區料積雪。受上周福島7.4級地震影響，東北及東京部分發電廠停運，加上低溫，民眾用電大增，令供電更吃緊。

東京電力公司表示，傍晚到晚間是用電高峰時段，電力供應十分嚴峻。

受影響的電力公司指，目前停運的發電廠受損設備，可能還需要幾周至幾個月才能完成修復。經濟產業省指，共6座東日本發電廠機組停機，總計減少發電量達334萬7000千瓦。