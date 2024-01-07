日本地震｜金正恩罕有致電慰問日相岸田文雄　冀災民盡快恢復穩定生活

日本能登半島元旦發生7.6級強烈地震，對此，北韓領導人金正恩也向日相岸田文雄首相致電慰問。
雖然是人道主義問題，但金正恩向日本首相致電慰問的情況是史無前例的，因此也備受國際社會關注。
「表示最深切的同情和慰問」
在6日透過北韓中央通訊社發表的慰問信中，金正恩稱呼岸田文雄為「閣下」，並表示：「不幸的是，我聽到了日本因地震而遭受大量人員傷亡和財產損失的消息。在此向你們及遇難者家屬和受害者表示最深切的同情和慰問。」他還說希望災區人民盡快克服地震災害，恢復穩定的生活。
過去，北韓僅就敘利亞、古巴等所謂「反美前線」國家的災難情況表示慰問。事實上金正恩5日也就伊朗發生大規模爆炸事件向伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）發出慰問電。
展示人道主義關懷
2011年東日本大地震期間，北韓只是以時任最高人民會議常務委員會委員長金永南的名義，向旅日朝鮮人總聯合會發出慰問電。而1995年神戶大地震期間，時任總理姜成山向日本首相村山富市發出慰問信。
《韓聯社》報道指出，金正恩這次發出慰問訊息似乎是為了強調他身為一個正常國家領導人，對於人道主義方面的關懷。另一方面，有分析認為，此舉是為了釋放朝日關係改善的訊號，導致最近加強的韓美日合作出現裂痕。
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