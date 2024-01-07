日本地震｜金正恩罕有致電慰問日相岸田文雄　冀災民盡快恢復穩定生活

雖然是人道主義問題，但金正恩向日本首相致電慰問的情況是史無前例的，因此也備受國際社會關注。在6日透過北韓中央通訊社發表的慰問信中，金正恩稱呼岸田文雄為「閣下」，並表示：「不幸的是，我聽到了日本因地震而遭受大量人員傷亡和財產損失的消息。在此向你們及遇難者家屬和受害者表示最深切的同情和慰問。」

日本能登半島元旦發生7.6級強烈地震，對此，北韓領導人金正恩也向日相岸田文雄首相致電慰問。

雖然是人道主義問題，但金正恩向日本首相致電慰問的情況是史無前例的，因此也備受國際社會關注。

「表示最深切的同情和慰問」

在6日透過北韓中央通訊社發表的慰問信中，金正恩稱呼岸田文雄為「閣下」，並表示：「不幸的是，我聽到了日本因地震而遭受大量人員傷亡和財產損失的消息。在此向你們及遇難者家屬和受害者表示最深切的同情和慰問。」他還說希望災區人民盡快克服地震災害，恢復穩定的生活。