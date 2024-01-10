日本地震｜《鐵甲萬能俠》原稿被燒毀　石川旅遊業大受打擊

日本石川縣的地震，據報對當地的旅遊業帶來重大打擊。當中包括著名動畫《鐵甲萬能俠》原作者的記念館被焚毀，多個觀光地點亦受嚴重破壞，而當地的溫泉旅館亦受地震而面臨長期影響。

能登半島的地震經過超過一星期，當局派員到重災區的輪島市進行搜索，其中當地其中一個景點，著名日本動畫《鐵甲萬能俠》原作者永井豪的記念館被完全焚毀。有關記念館在2009年開業，擺放了出生於輪島市的永井豪所著的《鐵甲萬能俠》原畫。《鐵甲萬能俠》是1970年代其中一套日本大熱動畫，過去也曾在香港播出，而永井豪的另一有名作品是《惡魔人》。