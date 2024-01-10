日本地震｜《鐵甲萬能俠》原稿被燒毀　石川旅遊業大受打擊

日本石川縣的地震，據報對當地的旅遊業帶來重大打擊。當中包括著名動畫《鐵甲萬能俠》原作者的記念館被焚毀，多個觀光地點亦受嚴重破壞，而當地的溫泉旅館亦受地震而面臨長期影響。
能登半島的地震經過超過一星期，當局派員到重災區的輪島市進行搜索，其中當地其中一個景點，著名日本動畫《鐵甲萬能俠》原作者永井豪的記念館被完全焚毀。有關記念館在2009年開業，擺放了出生於輪島市的永井豪所著的《鐵甲萬能俠》原畫。《鐵甲萬能俠》是1970年代其中一套日本大熱動畫，過去也曾在香港播出，而永井豪的另一有名作品是《惡魔人》。
溫泉旅館受破壞休業
除了輪島市之外，能登半島另一個觀光熱點的見附島，繼去年受到地震而部份倒塌，在今次地震更出現大範圍的倒塌。至於在七尾市的水族館，亦因為地震造成設施受破壞令水溫下降，當中在水族館飼養的一隻鯨鯊死亡。同時因為水族館的環境惡化以及水質影響，館內的動物都需要送到其他的水族館擺放。
另外七尾市的和倉溫泉，當地22間溫泉旅館全面休業。當地的旅館協會指出，雖然溫泉的出水未有受到影響，但是多間旅館的牆壁都受到破壞，需要時間修復。組織又表示，原本旅客在疫情後已逐漸回升。除了能登半島外，石川縣金澤市的金澤城公園亦有石牆倒塌。