日本地震｜青森大廈通訊塔受損　有倒塌危險鄰近住戶撤離

日本青森縣對開海底，在周一（8日）晚發生的強烈地震，當地證實在八戶市中心，一幢通訊公司的大樓，頂樓一個通訊發射塔出現部份受損的情況，當局指因為鐵塔有倒塌危險，故此附近有48戶民宅需要撤離。

日本通訊企業NTT東日本公布，公司轄下位於八戶市的NTT青森八戶大廈，頂樓一個通訊塔的4條支柱中，有1條出現破損，因此會有倒塌危險。據NTT東日本表示，大廈天台的一座通訊塔，在地震後4條支柱，其中一條移位，另外與支柱連接的地方，亦有螺絲折斷的情況。當局已到避難中心向災民說明狀況。通訊公司表示，要設置棚架進行維修就已經需要3個星期至1個月的時間，相信會對附近居民造成影響。附近地方有48戶住宅需要撤離，在今日中午已為8戶共11人移送避難中心。