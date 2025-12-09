日本地震｜青森縣7.5級地震至少30傷　料最嚴重或達311級別災難（有片）

日本青森縣近海昨日（8日）深夜發生強烈地震，氣象廳凌晨將地震震級從7.6級修正為7.5級，日本氣象廳一度對北海道太平洋沿岸中部、青森太平洋沿岸及岩手縣發出海嘯警報，數小時後下調為海嘯注意級別，到清晨全部解除。消防部門表示，至少23人受傷，地震令約4,200戶一度停電，原子能規制廳指多座核電站未見異常。首相高市早苗及後說，地震導致30人受傷和1個住宅起火。
地震當地深夜11時許發生，震源深度54公里，包括東京在內的日本全國都有明顯震感。氣象廳向青森縣、岩手縣及北海道發出海嘯警報，預測會有3米高海浪。多個港口之後觀測到20至70厘米的海浪。氣象廳其後將海嘯警報，下調為海嘯注意級別；到清晨6時許，所有海嘯警報和提示解除。
早上再發生6.4級地震
青森縣以東海域到早上近7時，再發生一次6.4級地震。氣象廳預計未來幾日區內仍有可能發生更強烈地震，並首次發布「北海道與三陸近海後發地震提醒資訊」，受影響地區遠至千葉及茨城縣，提醒民眾注意。在凌晨2時的記者會上，氣象廳表示預計將有1%的機會發生大地震，其預計最壞情況會發生像311大地震的狀況。
首相官邸危機管理中心已設立對策室，首相高市早苗深夜見記者，指當局正緊急評估災情，會竭盡全力，將人民生命安全放在首位。內閣府呼籲民眾至少在未來一周內保持高度戒備，例如隨身攜帶緊急物資，以便在必要時能夠立即撤離。