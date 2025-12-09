日本地震｜青森縣7.5級地震至少30傷　料最嚴重或達311級別災難（有片）

日本青森縣近海昨日（8日）深夜發生強烈地震，氣象廳凌晨將地震震級從7.6級修正為7.5級，日本氣象廳一度對北海道太平洋沿岸中部、青森太平洋沿岸及岩手縣發出海嘯警報，數小時後下調為海嘯注意級別，到清晨全部解除。消防部門表示，至少23人受傷，地震令約4,200戶一度停電，原子能規制廳指多座核電站未見異常。首相高市早苗及後說，地震導致30人受傷和1個住宅起火。

地震當地深夜11時許發生，震源深度54公里，包括東京在內的日本全國都有明顯震感。氣象廳向青森縣、岩手縣及北海道發出海嘯警報，預測會有3米高海浪。多個港口之後觀測到20至70厘米的海浪。氣象廳其後將海嘯警報，下調為海嘯注意級別；到清晨6時許，所有海嘯警報和提示解除。