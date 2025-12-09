日本地震｜青森縣7.5級地震 民眾驚醒冒寒避難 居民：比311搖得更厲害 部分地區搶購糧水(有片)

日本青森縣對開海域周一(8日)當地時間晚上11時15分左右發生7.5級強烈地震，北海道、青森縣、岩手縣至少35人受傷，地震後，北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣11萬4,000人收到避難指示，居民深夜驚醒，在接近零度的刺骨寒風中趕往避難所，許多人驚恐不已，避難指示至周二(9日)早上全部解除。共同社報道，青森縣約2,700戶一度停電。 地震過後，民眾紛紛在社交平台「X」上傳影片及照片，可見商店貨品掉落滿地、路面龜裂等災情。從影片可見，地震一刻，青森縣八戶市的超市職員和顧客立即捉緊桌子，招牌猛烈搖晃，貨物散落一地。戶外鏡頭亦不斷震動，有建築物外牆剝落壓毀車頂。青森市有房屋起火，東北町一處路陷，有汽車跌落坑洞。

青森市一名餐廳老闆憶述，「最初是縱向開始搖，接著強到站不住。我也經歷過東日本大地震，但這次感覺搖得更厲害」。一名旅館員工說，「搖晃非常劇烈，左右搖動的間隔很短，是最近沒有感受過的程度，勉強才能站穩」。 八戶市一名40多歲男子憶述，「當時睡到一半，突然感覺像是從下往上猛推的搖晃，之後又持續上下左右地搖動」。一名商務旅館的男員工指，「左右搖晃持續約30秒，桌子的抽屜被震到打開，物品掉落。客人原本先疏散到戶外，但因為發布了海嘯警報，又改到頂樓避難」。一名便利店員表示，「強烈的左右搖晃持續了3、4分鐘左右，站都站不穩。不知道何時結束，很可怕」。店內貨架倒下，酒類和冰箱裡的瓶子碎了一地，地上到處是水。

在八戶市役所，十多名居民度過了無眠夜，一名在中小學擔任外語教師的美國人說，「從沒經歷過這麼大的地震，現在還在顫抖」。八戶市一間旅館，據稱大浴場裡的水因為劇烈晃動，水幾乎濺到天花板。



家住青森縣三澤市的朝日新聞記者描述，地震時，緊急地震速報剛響起，隨即出現像是從下往上猛推的強烈搖晃，伴隨巨大地鳴聲，建築物發生巨大聲響、掛在牆上的時鐘掉落，廚房物品掉落。搖晃剛停了不久，立刻出現下一波搖晃。過了一會，海嘯警報聲響起，餘震不斷。

部分地區有居民搶購食物。青森縣階上町一間便利店於凌晨1時關門前，約100人湧入購買食物和飲用水，飯糰、麵包、濕紙巾和整箱的瓶裝水被搶購一空。 岩手縣久慈市觀測到70厘米海嘯，當地有8處避難所，其中一處最多時有160人避難。有民眾說，「我住在不太需要擔心海嘯的地區，聽到警報嚇一大跳，沒想太多就跑出來」。海嘯警報改為注意報之後，愈來愈多人返家，注意報在早上6時20分解除。由於許多人開車逃難，避難所前一度塞車。

バイクは無事でよかった

バイク「は」！



我が家は津波警報が出る前に4つの水槽が大津波よ



右水槽見てわかるけど地震起きても寝ること優先で陰に行くから

ナマズが暴れたら地震来るは嘘 pic.twitter.com/01rTdPqpz8 — Rじゃない方のらいだー (@not_Rrider) December 8, 2025